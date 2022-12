एलएसी के पास चीन बना रहा एक और सैन्य चौकी, अमेरिकी सांसद ने खोली पोल

चीन ने फिर से भारत की आंखों में धूल झोंकते हुए एलएसी के पास एक और सैन्य चौकी का निर्माण किया है। जुलाई 2022 में 16वें दौर की कमांडर लेवल वार्ता में चीन ने वादा किया था कि उसकी सेनाएं पीछे हटेंगी। चीन का भारत के साथ पिछले लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा है।

China built new military post near disputed LAC, 'another worrying sign' says US Congressman