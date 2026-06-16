ईरान सरकार का सख्त रुख, जनवरी में विरोध प्रदर्शन करने वाले 2 युवकों को फांसी पर लटकाया

कोर्ट ने उन्हें मोहारे बेह (ईश्वर के खिलाफ युद्ध), जमीन पर भ्रष्टाचार, सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया। मिजान न्यूज ने बताया कि दोनों को इन गंभीर आरोपों में फांसी की सजा सुनाई गई और उसे लागू भी कर दिया गया।