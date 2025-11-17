कांगो में खदान ढहने से 80 की मौत, अचानक फायरिंग की आवाज से मची थी अफरा-तफरी

प्रांत के गृह मंत्री रॉय कौम्बा मायोंडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि, भारी बारिश और लैंडस्लाइड के खतरे के चलते खदान में काम बंद करने के निर्देष दिए गए थे। लेकिन इसके बावजूद खदान में अवैध माइनिंग चल रही थी। इस दौरान जब साइट की सुरक्षा में तैनात सैन्य कर्मियों वहां पहुंचे तो मजबूदरों में अफरा-तफरी मच गई। DRC की सरकारी एजेंसी SAEMAPE की रिपोर्ट के अनुसार, सैनिकों की फायरिंग की आवाज सुनने पर मजदूर डर गए और दहशत में खदान के ऊपर बने एक पुल पर एक साथ चढ़ गए। अत्यधिक वजन के चलते वह पुल टूट गया और सभी मजदूर उसके नीचे दब गए।