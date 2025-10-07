डॉक्टर्स ने एलर्जी बता कर बीमारी को नकारा, 24 साल की महीला का हुई मौत

परिवार ने एनएचएस से मांग की है कि ऐसे मामलों में दूसरी राय लेना अनिवार्य हो और युवा मरीजों के लक्षणों को गंभीरता से लिया जाए। फिलहाल, पुलिस ने मौत की जांच शुरू कर दी है, लेकिन परिवार का कहना है कि वे किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहते बस ऐसी त्रासदी दोबारा न हो। जॉर्जिया की याद में उनके दोस्तों ने एक फंडरेजर शुरू किया है, जो स्थानीय स्वास्थ्य जागरूकता कैंपेन को समर्पित है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि स्वास्थ्य लक्षणों को कभी हल्के में न लें समय पर सही निदान जिंदगियां बचा सकता है।