Iran Protests: ईरान के लिए अमेरिका ने बनाया खतरनाक एक्शन प्लान, ट्रंप की ताजा गतिविधि ने मचाई खलबली!

ईरान में खराब स्थिति को लेकर अमेरिका पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके अधिकारियों ने सैन्य और कुछ खुफिया विकल्पों के बारे में जानकारी दी है। जिनका इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किया जा सकता है। ताजा प्लान यह संकेत देते हैं कि अमेरिका ईरान में पारंपरिक हवाई हमलों से कहीं आगे तक सोच रहा है।