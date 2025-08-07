7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

रूस-अमेरिका के तनाव के बीच जल्द हो सकती है पुतिन और ट्रंप की मुलाकात

Putin-Trump Meeting: रूस और अमेरिका के तनाव के बीच व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की जल्द ही मुलाकात हो सकती है।

भारत

Tanay Mishra

Aug 07, 2025

Vladimir Putin and Donald Trump
Vladimir Putin and Donald Trump (Photo - Washington Post)

यूक्रेन (Ukraine) में चल रहे युद्ध के खत्म न होने की वजह से रूस (Russia) और अमेरिका (United States Of America) के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इस बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) भारत को भी रूस से तेल न खरीदने की धमकी दे रहे हैं। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि वो, ट्रंप की धमकी के आगे झुकने वाला नहीं है। इसी बीच बुधवार को ट्रंप के खास राजदूत स्टीव विटकॉफ (Steve Witkoff) ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) से मुलाकात की।

◙ जल्द हो सकती है पुतिन और ट्रंप की मुलाकात

विटकॉफ की पुतिन से मुलाकात के बाद अब अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही है कि पुतिन और ट्रंप की जल्द ही मुलाकात हो सकती है। ऐसे में मन में सवाल आना स्वाभाविक है कि दोनों की मुलाकात कब होगी? अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों की मुलाकात अगले हफ्ते हो सकती है।

◙ विटकॉफ की पुतिन से मुलाकात का दिख रहा असर

विटकॉफ से ट्रंप की मुलाकात का सकारात्मक असर दिख रहा है। कुछ दिन पहले तक ट्रंप, पुतिन पर जमकर निशाना साध रहे थे। लेकिन अब इस बात की रिपोर्ट्स सामने आ रही है कि दोनों की अगले हफ्ते मुलाकात हो सकती है।

◙ पुतिन-ट्रंप की मुलाकात के दौरान क्या हो सकती है चर्चा?

पुतिन और ट्रंप की मुलाकात के दौरान रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) पर चर्चा होना तो तय है। ट्रंप, काफी समय से इस युद्ध को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुतिन उनकी बात नहीं मान रहे हैं। ऐसे में अगर इन दोनों की मुलाकात हुई, तो युद्ध-विराम पर चर्चा होना तय है। इसके अलावा रूस-अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों में सुधार, टैरिफ, भारत (India), चीन (China) जैसे देशों का रूस से तेल खरीदने पर छिड़ा विवाद अन्य कुछ ऐसे अहम विषय है, जिन पर पुतिन और ट्रंप चर्चा कर सकते हैं।

◙ पुतिन से मुलाकात के पीछे ट्रंप का क्या है मकसद?

ट्रंप आखिर क्यों पुतिन से मिलना चाहते हैं? क्यों ट्रंप रूस-यूक्रेन युद्ध को रुकवाना चाहते हैं? मन में ये सवाल आना स्वाभाविक है। दरअसल इस युद्ध को रुकवाकर ट्रंप इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, जिससे शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए उनका दावा मज़बूत हो सके।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

रूस-यूक्रेन युद्ध

world news

World News in Hindi

Published on:

07 Aug 2025 12:11 pm

Hindi News / World / रूस-अमेरिका के तनाव के बीच जल्द हो सकती है पुतिन और ट्रंप की मुलाकात

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.