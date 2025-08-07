रूस-अमेरिका के तनाव के बीच जल्द हो सकती है पुतिन और ट्रंप की मुलाकात

यूक्रेन (Ukraine) में चल रहे युद्ध के खत्म न होने की वजह से रूस (Russia) और अमेरिका (United States Of America) के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इस बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) भारत को भी रूस से तेल न खरीदने की धमकी दे रहे हैं। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि वो, ट्रंप की धमकी के आगे झुकने वाला नहीं है। इसी बीच बुधवार को ट्रंप के खास राजदूत स्टीव विटकॉफ (Steve Witkoff) ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) से मुलाकात की।
विटकॉफ की पुतिन से मुलाकात के बाद अब अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही है कि पुतिन और ट्रंप की जल्द ही मुलाकात हो सकती है। ऐसे में मन में सवाल आना स्वाभाविक है कि दोनों की मुलाकात कब होगी? अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों की मुलाकात अगले हफ्ते हो सकती है।
विटकॉफ से ट्रंप की मुलाकात का सकारात्मक असर दिख रहा है। कुछ दिन पहले तक ट्रंप, पुतिन पर जमकर निशाना साध रहे थे। लेकिन अब इस बात की रिपोर्ट्स सामने आ रही है कि दोनों की अगले हफ्ते मुलाकात हो सकती है।
पुतिन और ट्रंप की मुलाकात के दौरान रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) पर चर्चा होना तो तय है। ट्रंप, काफी समय से इस युद्ध को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुतिन उनकी बात नहीं मान रहे हैं। ऐसे में अगर इन दोनों की मुलाकात हुई, तो युद्ध-विराम पर चर्चा होना तय है। इसके अलावा रूस-अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों में सुधार, टैरिफ, भारत (India), चीन (China) जैसे देशों का रूस से तेल खरीदने पर छिड़ा विवाद अन्य कुछ ऐसे अहम विषय है, जिन पर पुतिन और ट्रंप चर्चा कर सकते हैं।
ट्रंप आखिर क्यों पुतिन से मिलना चाहते हैं? क्यों ट्रंप रूस-यूक्रेन युद्ध को रुकवाना चाहते हैं? मन में ये सवाल आना स्वाभाविक है। दरअसल इस युद्ध को रुकवाकर ट्रंप इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, जिससे शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए उनका दावा मज़बूत हो सके।