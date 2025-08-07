रूस-अमेरिका के तनाव के बीच जल्द हो सकती है पुतिन और ट्रंप की मुलाकात

यूक्रेन (Ukraine) में चल रहे युद्ध के खत्म न होने की वजह से रूस (Russia) और अमेरिका (United States Of America) के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इस बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) भारत को भी रूस से तेल न खरीदने की धमकी दे रहे हैं। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि वो, ट्रंप की धमकी के आगे झुकने वाला नहीं है। इसी बीच बुधवार को ट्रंप के खास राजदूत स्टीव विटकॉफ (Steve Witkoff) ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) से मुलाकात की।