होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के टोल टैक्स वसूलने से नाराज़ हुए ट्रंप, तुरंत बंद करने की कही बात

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच दो हफ्ते का सीज़फायर लागू हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने खुद इसका ऐलान किया है। सीज़फायर के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से हमले नहीं किए जाएंगे। सीज़फायर की शर्त के अनुसार ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को भी खोल दिया। हालांकि लेबनान (Lebanon) पर इज़रायली हमलों की वजह से ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया। अब रिपोर्ट आ रही है कि होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को गुज़रने दिया जा रहा है, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते है कुछ जहाज ही इस रास्ते से गुज़र रहे हैं। इसी बीच अब ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट के बारे में एक बड़ी बात कह दी है।