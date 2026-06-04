ईरान के हमले में अगर किसी अमेरिकी सैनिक की हुई मौत तो डोनाल्ड ट्रंप खत्म कर देंगे सीज़फायर

मिडिल ईस्ट में कुवैत, अमेरिका के मुख्य सहयोगी देशों में से एक है। ईरान के खिलाफ युद्ध में भी कुवैत ने अमेरिका को समर्थन दिया है। कुवैत में स्थित अली अल सलेम एयरबेस अमेरिका के लिए बेहद ही अहम है क्योंकि इस एयरबेस पर करीब 13,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसके साथ ही कई अमेरिकी विमान और हथियार भी इस एयरबेस पर मौजूद हैं। युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना ने इस एयरबेस का ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया है और अभी भी ईरान पर हमले के लिए इस एयरबेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से ईरान ने भी युद्ध के दौरान कुवैत पर हमले किए और अभी भी सीज़फायर उल्लंघन होने पर ईरानी सेना अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाती है।