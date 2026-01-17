युगांडा में चुनाव के दौरान भड़की हिंसा, 10 लोगों की हुई मौत

चुनाव में धांधली के साथ ही सरकार ने विपक्षी नेता वाइन के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया। जैसे ही वाइन वोट डालकर घर गए, सेना ने उनके घर को घेर लिया और उन्हें नज़रबंद कर दिया। वाइन की पार्टी के कुछ नेता तो यह भी कह रहे हैं कि वाइन को ज़बरदस्ती सेना के हेलीकॉप्टर में किसी अज्ञात स्थान पर पहुंचा दिया गया। गौरतलब है कि चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली की बात सामने आ रही है और इसी वजह से मुसेवेनी की एक बार फिर जीत तय मानी जा रही है।