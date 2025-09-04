मशहूर फैशन डिजाइनर Giorgio Armani का निधन, जानें अब कौन होगा 10 अरब डॉलर के साम्राज्य का वारिस

विश्व प्रसिद्ध इतालवी फैशन डिजाइनर जियोर्जियो अरमानी का गुरुवार को 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह न केवल एक फ़ैशन आइकन थे, बल्कि एक वैश्विक जीवनशैली साम्राज्य के निर्माता थे, जो कि कॉउचर रनवे और परफ्यूम से लेकर होटलों और यहाँ तक कि घरेलू इंटीरियर तक फैला हुआ था। अरमानी को "किंग जियोर्जियो" के नाम से जाना जाता था। आज उनके साम्राज्य 10 अरब डॉलर का है।
उनके निधन के बाद अब सवाल यह उठता है कि इस विशाल साम्राज्य का वारिस कौन होगा, क्योंकि अरमानी का कोई सीधा उत्तराधिकारी नहीं है। अरमानी ने शादी नहीं की। अरमानी के उत्तराधिकारियों में उनकी बहन रोसन्ना, व्यवसाय में कार्यरत दो भतीजियां और एक भतीजा, दीर्घकालिक सहयोगी डेल'ऑर्को और एक फाउंडेशन शामिल होने की उम्मीद है।
हालांकि परिवार में अरमानी का सबसे करीबी रिश्ता रोबर्टा अरमानी से रहा, जो कि उनके दिवंगत भाई सर्जियो की बेटी है। रॉबर्टा ने अभिनय करियर छोड़ दिया और अपने चाचा के साथ फ़ैशन के क्षेत्र में जुड़ गईं और उनकी जनसंपर्क निदेशक बन गईं। वह अक्सर मशहूर हस्तियों से भरे ऐसे कार्यक्रमों में दिखाई देती थीं जिनसे अरमानी खुद बचते थे।
जियोर्जियो अरमानी का जन्म 1934 में पियासेंज़ा नामक शहर में हुआ था। वे उगो अरमानी और मारिया रेमोंडी के तीन बच्चों में से एक थे। उनके पिता एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में अकाउंटेंट बनने से पहले स्थानीय फ़ासीवादी पार्टी के मुख्यालय में काम करते थे। उनकी माँ एक गृहिणी थीं। अरमानी ने डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई की, लेकिन दो साल विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और फिर सैन्य सेवा में चले गए।
उन्होंने फैशन के क्षेत्र में अपना पहला कदम तब रखा जब उन्हें प्रसिद्ध डिपार्टमेंटल स्टोर ला रिनासेंटे में खिड़कियों की सजावट में मदद करने के लिए नौकरी की पेशकश की गई। उन्होंने 2015 में व्यापार प्रकाशन बिजनेस ऑफ फैशन को बताया, "मैंने यह व्यापार लगभग संयोगवश शुरू किया था, और धीरे-धीरे इसने मुझे अपनी ओर खींच लिया, तथा पूरी तरह से मेरा जीवन छीन लिया।"