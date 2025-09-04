मशहूर फैशन डिजाइनर Giorgio Armani का निधन, जानें अब कौन होगा 10 अरब डॉलर के साम्राज्य का वारिस

जियोर्जियो अरमानी का जन्म 1934 में पियासेंज़ा नामक शहर में हुआ था। वे उगो अरमानी और मारिया रेमोंडी के तीन बच्चों में से एक थे। उनके पिता एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में अकाउंटेंट बनने से पहले स्थानीय फ़ासीवादी पार्टी के मुख्यालय में काम करते थे। उनकी माँ एक गृहिणी थीं। अरमानी ने डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई की, लेकिन दो साल विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और फिर सैन्य सेवा में चले गए।