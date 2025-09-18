Patrika LogoSwitch to English

फेडरल रिज़र्व चेयरमैन ने टैरिफ मामले पर साधा ट्रंप पर निशाना, “देश में महंगाई बढ़ी और नौकरियाँ घटी”

Powell Targets Trump: टैरिफ मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधने का सिलसिला अभी भी जारी है। इस मामले में अब फेडरल रिज़र्व चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने भी ट्रंप पर निशाना साधा है।

भारत

Tanay Mishra

Sep 18, 2025

Jerome Powell
Jerome Powell (Photo - Video screenshot)

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने जब से भारत (India) समेत अन्य देशों पर टैरिफ लगाए हैं, तभी से दुनियाभर के एक्सपर्ट्स उनके इस फैसले को गलत बता रहे हैं। भारत पर 50% टैरिफ लगाने के फैसले के बाद तो ट्रंप अपने ही देश में घिर गए हैं। कई अमेरिकी अधिकारी, पूर्व अधिकारी, पूर्व मंत्री इस मामले में ट्रंप पर निशाना साध रहे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका में अन्य आर्थिक समस्याओं पर भी अब टैरिफ से जोड़कर ट्रंप पर निशाना साधा जा रहा है। अब फेडरल रिज़र्व (Federal Reserve) चेयरमैन ने भी अमेरिका में आर्थिक स्थिति के कमज़ोर होने पर एक बड़ी बात कह दी है।

"देश में महंगाई बढ़ी और नौकरियाँ घटी"

फेडरल रिज़र्व चेयरमैन जेरोम पॉवेल (Jerome Powell) ने इस बारे में कहा, "अमेरिका में नौकरियाँ घटने के साथ रोज़गार में वृद्धि धीमी हो गई है और नौकरियों के लिए जोखिम बढ़ गए हैं। साथ ही महंगाई भी बढ़ी है और इसकी दर भी ऊंची हुई है। साल की पहली छमाही में जीडीपी लगभग 1.5% की दर से बढ़ा है, जो पिछले साल के 2.5% से कम है।"

हॉलिडे सीज़न में लोगों को लगेगा झटका

अमेरिका में महंगाई बढ़ने का असर अभी लोगों को उस हद तक महसूस नहीं हो रहा है, जितना होना चाहिए। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले हॉलिडे सीज़न में लोगों को यह महसूस होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हॉलिडे सीज़न में लोगों पर टैरिफ की वजह से महंगाई की मार पड़ेगी और इससे अमेरिका की आबादी के एक बड़े हिस्से के बजट पर असर पड़ेगा।

