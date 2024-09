भारत के इस मशहूर उपन्यासकार ने अंग्रेजी दुनिया में कैसे मचाया तहलका,क्यों है इतनी हलचल,जानिए

Rahman Abbas: भारत के विवादों में घिरे एक मशहूर साहित्यकार रहमान अब्बास की एक बेबाक रचना ने अंग्रेजी दुनिया में तहलका मचा दिया है। अंग्रेजी दुनिया और अंग्रेजी साहित्य का पाठक इससे अभिभूत है। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं।

नई दिल्ली•Sep 26, 2024 / 05:51 pm• M I Zahir

Rahman Abbas: ऑनलाइन रीडिंग पोर्टल रेख़्ता के मुताबिक, बेस्ट सेलर राइटर रहमान अब्बास (Rahman Abbas) सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले उर्दू उपन्यासकारों में से एक हैं। मुंबई के उर्दू उपन्यासकार रहमान अब्बास के चौथे उपन्यास ‘ख़ुदा के साये में आँख मिचौली’ ( Khuda ke saye mein aank Micholi 2011) का अहमदाबाद मूल के मशहूर साहित्यकार रियाज़ लतीफ़ (Riyaz Latif) ने अंग्रेजी में ऑन द अदर साइड On The other side ( पेंगुइन इंडिया से प्रकाशित) शीर्षक से अनुवाद किया है। रहमान अब्बास भारत के अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त उपन्यासकार हैं।

रहमान अब्बास : परिचय और साहित्यिक योगदान उनकी अंग्रेज़ी किताब रोहज़िन पेंगुइन रैंडम हाउस ने मई 2022 में प्रकाशित की थी। इस किताब को साल 2022 के लिए भारत के जेसीबी साहित्यिक पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया। उनका उपन्यास हाइड एंड सीक इन द शैडो ऑफ़ गॉड (Seek in th shadow of God 2011), रोहज़िन( Rohzin2017 ) और खुदा के साये में आँख मिचौली (2011) उनका तीसरा उपन्यास था। रहमान अब्बास को उनके उर्दू उपन्यास रोहज़िन के लिए 2018 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रोहज़िन का जर्मन, अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद किया गया है, और इसे स्विस और जर्मन सरकारों से प्रबंधित प्रतिष्ठित लिटप्रोम अनुदान प्राप्त हुआ है। इसे जेसीबी पुरस्कार के लिए भी सूचीबद्ध किया गया था और म्यूज़ इंडिया 2023 जीएसपी राव अनुवाद पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। ऑन द अदर साइड मूल रूप से 2011 में ख़ुदा के साये में आँख मिचौली'शीर्षक से किताब प्रकाशित हुई थी और इसे महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उन्होंने अपने उपन्यासों के लिए चार राज्य साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। रहमान 6 उपन्यासों सहित 10 पुस्तकों के लेखक हैं। जब उनका पहला उपन्यास प्रकाशित हुआ था, तो इस्लामवादियों ने उन पर अपने काम के माध्यम से अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाया था और उनके उपन्यास के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। उन्हें एक मुस्लिम संस्थान में अपनी नौकरी से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था। रहमान ने 10 साल से अधिक समय तक अदालती मुकदमा लड़ा और 2016 में अश्लीलता के आरोपों से बरी हो गए। रहमान मुंबई में रहते हैं। रियाज़ लतीफ़ का अनुवाद अहमदाबाद मूल के अहमदाबाद मूल के मशहूर साहित्यकार रियाज़ लतीफ़ ने उर्दू उपन्यासकार रहमान अब्बास की खुदा के साये में आँख मिचौली (2011) का अंग्रेजी में ऑन द अदर साइड (पेंगुइन इंडिया की ओर से प्रकाशित) शीर्षक से अनुवाद किया है। इसमें पितृसत्तात्मक, पूर्वाग्रही, शोषक, पक्षपाती और बेहद असहिष्णु – और अब्दुस सलाम कलशेखर की कहानी का अनुसरण है। मुंबई में रहने वाले अब्बास अंग्रेजी में भी लिखते हैं, अपने पिछले उपन्यासों रोहज़िन, ए फॉरबिडन लव स्टोरी (Rohzin, A Forbidden Love Story) और अन्य की तरह से कलम का जादू जगाते हैं और एक रूढ़िवादी समाज में एक उदार दिमाग की जटिलताओं पेश करते हैं। जिसके बारे में सलाम कभी नहीं लिख पाते अब्दुस-सलाम कलशेखर की एकमात्र ख्वाहिश थी कि वे अपनी मौत से पहले अपनी दास्तान-ए-इश्क, सात खंडों वाली 'सागा ऑफ पैशन (Saga of Passion)' प्रकाशित करें। जबकि सलाम केवल तीन खंड ही पूरा कर पाए थे, एक लेखक सलाम के बारे में एक उपन्यास लिखने की ठान लेता है, जिसमें बाद के पिछले प्रेम संबंधों के बारे में 53 डायरियों का खुलासा होता है जो इस गाथा को खत्म कर देते हैं। यह एक ऐसे प्रेमी को भी प्रकट करता है जिसके बारे में सलाम कभी नहीं लिख पाते। जबकि सलाम का जीवन एक ऐसी दुनिया को सामने लाता है जो पितृसत्ता, जातिगत पूर्वाग्रह, धार्मिक असहिष्णुता और आस्था के नाम पर शोषण से भरी हुई है, प्रेम और परित्याग के गहरे संघर्ष इस कुशलता से तैयार की गई कहानी में प्रकट होते हैं, जो अंग्रेजी अनुवाद में उपलब्ध है। रहमान अब्बास से बातचीत और 'ख़ुदा के साये में आँख मिचौली' सवाल-अब्दुस सलाम का किरदार दिलचस्प है। वह एक शिक्षक और दार्शनिक है, कुछ हिस्सों में वह विलक्षण है, कुछ हिस्सों में वह बुद्धिमान है, कुछ बिंदुओं पर वह संघर्षों से भरा है और दूसरी ओर, वह सरल चीजों को भी बहुत अर्थपूर्ण पाता है। हमें उनके चरित्र पर काम करने के बारे में बताएं और किताब के साथ यह कैसे विकसित हुआ। जवाब—हाँ, ये समानताएँ निर्विवाद हैं। लेकिन वह मैं नहीं था; मैं उसका प्रतिबिंब नहीं हूँ। हालाँकि, मुझमें भी उसकी कुछ झलकियाँ हैं। उसके विलक्षण गुण मुझमें भी मौजूद हो सकते हैं। इस किरदार और असल ज़िंदगी में मेरे बीच फ़र्क यह है कि – उसने अपना असली रूप नहीं छिपाया, मैं कभी-कभी थोड़ा-बहुत छिपाता हूँ। उपन्यास की जटिलता वास्तव में उसकी सुंदरता सवाल-ऑन द अदर साइड एक किताब के अंदर एक किताब की दिलचस्प अवधारणा पर आधारित है, जिसमें सलाम अपनी दास्तान ए इश्क लिखते हैं और फिर एक अन्य लेखक उसे उठाकर उस पर लिखता है। इस विचार की उत्पत्ति कैसे हुई? जवाब-हर उपन्यास एक अलग दुनिया होनी चाहिए। कथा अद्वितीय और विषय की आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए। एक उपन्यास की जटिलता वास्तव में उसकी सुंदरता है, लेकिन जटिलता किसी की समझ से परे अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए। फॉर्म के साथ प्रयोग करने के लिए, एक उपयुक्त कथा तलाश करें और गहराई दें। मुझे एक रास्ता खोजना था। यही मुख्य कारण था कि मैंने कहानी के भीतर कहानी की तकनीक का इस्तेमाल किया। इस तरह एक भी उपन्यास नहीं लिखा गया सवाल—सलाम ने उपन्यास में उर्दू की आलोचना की है और कहा है कि भाषा 'प्रेम और सेक्स के रंगीन उत्साह, ताजगी और मादक भावों से पूरी तरह वंचित है'। वे आगे कहते हैं, 'उर्दू शायरी में महिलाओं की कल्पनाशील अवधारणा बेकार और अवास्तविक थी, यह एक पुरुष की अश्लील अभिव्यक्ति के अलावा कुछ नहीं थी'। साथ ही, अल्लामा इकबाल के बारे में उनकी राय लोगों को चौंका सकती है। दोनों के बारे में आपके क्या विचार हैं? जवाब-मैं सलाम के विचारों से सहमत हूँ; वे अपने अवलोकनों में पूरी तरह ईमानदार रहे हैं। मेरे लिए उनसे असहमत होने की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरी आँखों के सामने उर्दू कथा साहित्य का इतिहास है। पिछले 100 वर्षों में, उर्दू कथा साहित्य ने प्रेम और सेक्स के विषय – इसके आनंद, दर्द, सुंदरता, चुनौतियों और शक्ति – को गंभीरता से और सौंदर्यपूर्ण ढंग से पेश करने वाला एक भी उपन्यास नहीं लिखा गया है। हमने देखा कि उर्दू कथा साहित्य में प्रगतिवादी और आधुनिकतावादी दोनों ही इस विशिष्ट विषय पर हमसे विफल रहे। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि उनके लिए साहित्य या तो साम्यवाद के प्रचार का साधन था या फिर बेतुकेपन की बेतुकी धारणा को अच्छे साहित्य की परिभाषा के रूप में बनाए रखने का संघर्ष। मेरे लिए उपन्यास एक ऐसी विधा है जो हमारे जीवन, भावनाओं, अस्तित्व, राष्ट्र, समाज, शहरों और सपनों की गहरी सच्चाइयों की जांच करती है, जहां पुरुषों और महिलाओं में भोग, प्रेम, खुशी और सेक्स के लिए एक स्वाभाविक इच्छा होती है। हां, उर्दू में शक्तिशाली कविता की एक महान परंपरा है। हालांकि, दुर्भाग्य से हमारे अधिकतर शाइर रिश्तों की जटि जवाब-इस पुस्तक के शुरू में इस्तेमाल किए गए ‘ज्ञान भरे शब्द’ दरअसल विरोधाभासी हैं या उर्दू पाठकों को भटकाने का प्रयास हैं, क्योंकि पुस्तक के पहले पाठक उर्दू पाठक ही थे। हम जानते हैं कि वे अपने समाज और उसके वास्तविक निराशाजनक चेहरे की आलोचना को शायद ही कभी बर्दाश्त करते हैं। ‘ज्ञान भरे शब्द’ कारगर रहे हैं, क्योंकि समाज, शुद्धतावाद, विश्वास प्रणालियों और धार्मिक उपदेशों में निरंतर लिप्तता की कठोर आलोचना के बावजूद पुस्तक को उर्दू में बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है।

जहां तक ​​मेरी साहित्यिक मार्गदर्शक ज्योति का सवाल है, शाइरी, उपन्यास और दर्शन पढ़ना मेरा जुनून रहा है। मीर तकी मीर, -इस पुस्तक के शुरू में इस्तेमाल किए गए ‘ज्ञान भरे शब्द’ दरअसल विरोधाभासी हैं या उर्दू पाठकों को भटकाने का प्रयास हैं, क्योंकि पुस्तक के पहले पाठक उर्दू पाठक ही थे। हम जानते हैं कि वे अपने समाज और उसके वास्तविक निराशाजनक चेहरे की आलोचना को शायद ही कभी बर्दाश्त करते हैं। ‘ज्ञान भरे शब्द’ कारगर रहे हैं, क्योंकि समाज, शुद्धतावाद, विश्वास प्रणालियों और धार्मिक उपदेशों में निरंतर लिप्तता की कठोर आलोचना के बावजूद पुस्तक को उर्दू में बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है।जहां तक ​​मेरी साहित्यिक मार्गदर्शक ज्योति का सवाल है, शाइरी, उपन्यास और दर्शन पढ़ना मेरा जुनून रहा है। मीर तकी मीर, मिर्ज़ा ग़ालिब , फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, मीराजी, राजिंद्र मनचंदा बानी और शकेब जलाली हमारी शाइरी की महान परंपरा का हिस्सा हैं। कथा साहित्य में हमारे पास सआदत हसन मंटो, राजेंद्र सिंह बेदी, इस्मत चुगताई, कृष्ण चंदर, नैयर मसूद, सैयद मुहम्मद अशरफ और कई अन्य अद्भुत लेखक हैं। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। हालांकि, फ्रांज काफ्का, जेम्स जॉयस, गेब्रियल गार्सिया मार्केज़, मिलन कुंदेरा, ओरहान पामुक और अम्बर्टो इको भी मेरे पसंदीदा रहे हैं। हाँ, हम अच्छे लेखकों से पढ़ते हैं और उनसे सीखते हैं, और मैं भी ऐसा ही करता हूँ। हां, मुझे सावधान रहना पड़ा सवाल-आपके काम को अश्लील कहा गया है जिसके लिए आपको जेल भी जाना पड़ा। वास्तव में, पुस्तक में, हम लेखक को यह सोचते हुए पाते हैं कि ‘क्या एक लेखक को लिखना शुरू करने से पहले धार्मिक नेताओं से पूछना चाहिए कि उसे कितनी साहित्यिक स्वतंत्रता है?’ क्या इससे आप उग्र हो गए, या आपने अपनी सतर्कता बढ़ा दी? जवाब-जेल में मैंने सीखा कि लेखन एक हथियार है और इसका इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। अगर सौन्दर्यबोध बनाए रखा जाए तो कथा साहित्य में कुछ भी अश्लील नहीं है। यह उपन्यास यह सवाल भी उठाता है कि एक लेखक वास्तव में कितना स्वतंत्र है। हमारा समाज, सामान्य रूप से, शुद्धतावादी है, और नव-राजनीतिक परिवेश ने हमारे एक बार के महान उदार समाज को पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्सों की तरह एक बर्बर गाँव में बदल दिया है, जहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से समझौता किया जाता है। कामसूत्र और महाभारत की हमारी महान परंपराओं के बावजूद, हम कामुकता के साथ प्रयोग करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्र नहीं हैं। सभी शुद्धतावादियों ने कला और विचार की स्वतंत्रता के खिलाफ हाथ मिला लिया है। हालाँकि, कथा साहित्य शुद्धतावाद, अधिनायकवाद और हठधर्मिता के विरोध में खड़ा है। इसके अलावा, जब मैं यह उपन्यास लिख रहा था, तब मेरे पहले उपन्यास ‘खालिस्तान की तलाश ‘ के खिलाफ मामला अभी भी चल रहा था और इसलिए, मुझे सावधान रहना पड़ा। समय से उपजी उग्रता, जिसमें मैं रहता हूँ सवाल-आपने अपनी एक रचना, मंटो की अज़्ज़ियत(तकलीफ) का एहसास में बताया है कि आप मंटो की तरह कैसा महसूस करते हैं। क्या आप अपनी उग्रता उनसे प्राप्त करते हैं, या वे किसी भी तरह से प्रेरणा रहे हैं? जवाब-मंटो पर वह लेख जेल में उनके आघात को याद करने का परिणाम है, जब उन्हें कई बार अश्लीलता के आरोपों का सामना करना पड़ा था। मुझे लगता है कि उन्होंने कभी भी कुछ भी अश्लील नहीं लिखा, वे बस एक अश्लील और रूढ़िवादी समाज में पैदा हुए थे। अगर मेरे उपन्यासों में उग्रता है, तो यह उस समय से उपजी है, जिसमें मैं रहता हूँ और मुंबई में मेरा जीवन। इसके अलावा, गुस्ताव फ़्लॉबर्ट, जेम्स जॉयस, (जीन-पॉल) सार्त्र, अल्बर्ट कैमस, मिलन कुंडेरा, (फ़्योडोर) दोस्तोवस्की और डी.एच. लॉरेंस सहित महान लेखकों को पढ़ने से निश्चित रूप से विषयों, शिल्प और भाषा के प्रति मेरे दृष्टिकोण को प्रभावित किया है। मैं देश के बिना उपन्यास की कल्पना नहीं कर सकता सवाल-यह पुस्तक सलाम की कहानी से शुरू होती है, जो धर्म में खोए हुए समाज को उजागर करती है, फिर यह धीरे-धीरे जाति, विचित्रता, पितृसत्ता और बहुत छोटे खंडों में अन्य विषयों को छूती है।

अंत में, आपकी कलम से आगे क्या है? जवाब-मैंने पहले ही निक्सदान नामक एक उपन्यास पूरा कर लिया है, जो एक कोंकणी शब्द है जो भोजन के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहलुओं से संबंधित है। उपन्यास 1970 से 1990 के दशक तक धर्मांतरण, वन जीवन, कोंकणी संस्कृति, दलित संवेदनाओं, प्रेम और मुंबई के विषयों की पड़ताल करता है। मैं लोगों, स्थानों, समाज, परंपराओं और देश के बिना किसी उपन्यास की कल्पना नहीं कर सकता। एक उपन्यास यह पता लगा सकता है कि बाहरी कारक अस्तित्व को कैसे प्रभावित करते हैं। जाति, विचित्रता, पितृसत्ता और इस कथा में बाकी सब कुछ हमारे सामूहिक जीवन का हिस्सा है। हालाँकि, यह एक छोटी किताब है, इसलिए इसमें कोई विवरण नहीं है। मेरे अन्य उपन्यास, ज़िन्दगी, एक तरह का पागलपन और रोहज़िन, इन विषयों को अधिक विस्तार से कवर करते हैं। ज़िन्दगी लगभग 800 पृष्ठों में फैली हुई है और इन और अन्य विषयों से निपटती है, जिसमें हमारा इतिहास, पौराणिक कथाएँ, लोककथाएँ, राजनीति, समलैंगिक आंदोलन, हमारा अतीत और अगले 100 वर्षों में उपमहाद्वीप में सभी अल्पसंख्यकों, जिनमें धार्मिक और यौन अल्पसंख्यक शामिल हैं, के लिए संभावित खतरे शामिल हैं। यह प्रश्न वर्षों से सता रहा है सवाल-सलाम ने अपनी किताब में एक विशेष दोहा 23 बार लिखा है। क्या वह दोहा आपके जीवन में कोई महत्व रखता है? जवाब-हाँ, यह शाइर शकेब जलाली की शाइरी है। वास्तव में, यह एक अस्तित्वगत प्रश्न है। और यह प्रश्न मुझे वर्षों से सता रहा है। रियाज़ लतीफ़ विलक्षण शाइर सवाल— रियाज़ लतीफ़ की अंग्रेज़ी भाषा पर बेहतरीन पकड़ है। उर्दू से कहानी का अनुवाद करने में वे कितने सफल रहे? जवाब– हाँ, रियाज़ लतीफ़ को भाषा पर पकड़ है और वे एक बेहतरीन उर्दू शाइर भी हैं। मैं कह सकता हूँ कि वे एक विलक्षण शाइर हैं, जो मेरे और अब्दुस सलाम के साथ समानताएँ साझा करते हैं। यही एकमात्र कारण था कि वे उपन्यास का अनुवाद करने के लिए सहमत हुए। अनुवाद प्रक्रिया के दौरान वे मेरे संपर्क में रहे और उन्होंने एक अद्भुत काम किया है। Extinct Biblical tree: साइंस का करिश्मा, 1000 साल पुराने बीज से उगा दिया बाइबिल का लुप्त पेड़ ये भी पढ़ें: खुशखबरी ! भारत के इस मशहूर उपन्यासकार के उपन्यास का विदेशी भाषा में हुआ अनुवाद