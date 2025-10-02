PoK में हिंसा का चौथा दिन: 12 मौतें, 200 से ज्यादा घायल, आखिर सड़कों पर क्यों उतरा कश्मीरी आक्रोश? लगातार सुलग रही आग

PoK Violence: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में हिंसक प्रदर्शनों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आज 2 अक्टूबर 2025 को चौथा दिन है, जब सड़कें खून से लाल (PoK Violence) हो रही हैं। स्थानीय कश्मीरियों का गुस्सा (Kashmir Protests) अब हद पार कर चुका है। आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 12 निर्दोष नागरिकों की जान जा चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। ये आंकड़े सिर्फ संख्याएं नहीं, बल्कि एक दर्दनाक हकीकत है, जो पूरे क्षेत्र को हिला रही हैं। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें तेज हो गई हैं, और स्थिति काबू से बाहर होती जा रही है। पुलिसकर्मी भी हिंसा की चपेट में फंस गए हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि तीन पुलिस वालों की मौत हो चुकी है, और करीब 170 जवान (Pakistan Army) जख्मी हैं। जो जवान अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, वे भी इस उग्र भीड़ के शिकार बन गए। पीओके के विभिन्न इलाकों में पथराव, आगजनी और गोलीबारी की घटनाएं आम हो गई हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार, मुजफ्फराबाद और डैडयाल जैसे शहरों में हालात सबसे ज्यादा बिगड़े हुए हैं। सरकार ने कर्फ्यू लगाने की कोशिश की, लेकिन गुस्सैल युवाओं ने (Civilian Casualties) इसे ठुकरा दिया।