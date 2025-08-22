क्या ट्रंप टैरिफ बढ़ने के बाद अब भारत-अमेरिका की नई रणनीति से तेल व्यापार मजबूत होगा ?

India US Energy Trade Talks : अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा (Vinay Mohan Kwatra) ने हाल ही में कई प्रमुख अमेरिकी नेताओं से अलग-अलग मुलाकातें कर द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा दी। इन बैठकों का उद्देश्य भारत-अमेरिका के बीच निष्पक्ष, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापारिक साझेदारी को बढ़ावा देना रहा। क्वात्रा की पहली महत्वपूर्ण मुलाकात रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर बिल हेगर्टी (Bill hagerty) से हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापारिक वार्ता की प्रगति और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर विचार साझा किए। क्वात्रा ने कहा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा और हाइड्रो कार्बन व्यापार (India US Energy Trade Talks) में वृद्धि दोनों देशों के लिए रणनीतिक प्राथमिकता बन चुकी है।