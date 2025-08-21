Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

भारत पर टैरिफ लगाकार अमेरिका में ही घिरे ट्रंप, एक्सपर्ट ने बताया विदेश नीति का सबसे मूर्खतापूर्ण फैसला

भारत पर टैरिफ लगाकर डोनाल्ड ट्रंप, घर में ही घिर गए हैं। उनके इस फैसले का अमेरिका में भी विरोध हो रहा है। अब अमेरिकी अर्थशास्त्र के एक एक्सपर्ट ने इस मामले में ट्रंप पर निशाना साधा है।

भारत

Tanay Mishra

Aug 21, 2025

Jeffrey Sachs
Jeffrey Sachs (Photo - ANI)

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने भारत (India) पर 25% बेसिक और 25% एक्स्ट्रा यानी कि कुल 50% टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप के इस फैसले का न सिर्फ भारत में, बल्कि कुछ अन्य देशों में भी विरोध हो रहा है। भारत पर टैरिफ लगाकर ट्रंप अपने देश में भी घिर गए हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ-साथ ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के कई सदस्य भी अमेरिकी राष्ट्रपति के इस फैसले को गलत बता रहे हैं। अब अमेरिकी अर्थशास्त्र के एक्सपर्ट ने भी इस मामले में ट्रंप पर निशाना साधा है।

"भारत पर टैरिफ लगाना विदेश नीति का सबसे मूर्खतापूर्ण फैसला"

अमेरिकी अर्थशास्त्र के एक्सपर्ट और प्रोफ़ेसर Jeffrey Sachs ने भारत पर टैरिफ लगाने के फैसले के चलते ट्रंप पर निशाना साधा है। जेफरी ने भारत पर टैरिफ लगाने को ट्रंप की विदेश नीति का सबसे मूर्खतापूर्ण फैसला बताया है।

ये भी पढ़ें

“अमेरिका को भारत की दोस्ती की ज़रूरत” – निक्की हेली
विदेश
America needs friend in India

लिंडसे ग्राहम को भी बताया मूर्ख

रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य और अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम (Lindsey Graham) शुरू से ही भारत पर टैरिफ के समर्थन में रहे हैं। जेफरी ने इस भारत पर टैरिफ लगाने के ट्रंप के फैसले की आलोचना करते हुए ग्राहम पर भी निशाना साधा। जेफरी ने ग्राहम को अमेरिका का सबसे खराब सीनेटर बताया। साथ ही उन्होंने ग्राहम को मूर्ख भी बताया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्राहम ने तो भारत और चीन समेत अन्य वो देश जो रूस से तेल खरीदते हैं, पर तेल की खरीद के कारण 500५ टैरिफ लगाने का भी प्रस्ताव रखा था।

अमेरिका को होगा नुकसान

जेफरी ने भारत पर लगाए टैरिफ को अमेरिका के लिए नुकसानदायक बताया। जेफरी ने कहा कि भारत, अमेरिका के लिए एक अहम पार्टनर है और टैरिफ पूरी तरफ से असंवैधानिक है। इस टैरिफ से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कोई फायदा नहीं होगा।

ये भी पढ़ें

NASA और IBM का नया प्रोजेक्ट: सोलर विस्फोटों को समझने और अंतरिक्ष के मौसम की भविष्यवाणी के लिए किया एआई मॉडल ‘सूर्य’ लॉन्च
विदेश
Solar

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

21 Aug 2025 04:47 pm

Published on:

21 Aug 2025 04:32 pm

Hindi News / World / भारत पर टैरिफ लगाकार अमेरिका में ही घिरे ट्रंप, एक्सपर्ट ने बताया विदेश नीति का सबसे मूर्खतापूर्ण फैसला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.