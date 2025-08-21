भारत पर टैरिफ लगाकार अमेरिका में ही घिरे ट्रंप, एक्सपर्ट ने बताया विदेश नीति का सबसे मूर्खतापूर्ण फैसला

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने भारत (India) पर 25% बेसिक और 25% एक्स्ट्रा यानी कि कुल 50% टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप के इस फैसले का न सिर्फ भारत में, बल्कि कुछ अन्य देशों में भी विरोध हो रहा है। भारत पर टैरिफ लगाकर ट्रंप अपने देश में भी घिर गए हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ-साथ ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के कई सदस्य भी अमेरिकी राष्ट्रपति के इस फैसले को गलत बता रहे हैं। अब अमेरिकी अर्थशास्त्र के एक्सपर्ट ने भी इस मामले में ट्रंप पर निशाना साधा है।
अमेरिकी अर्थशास्त्र के एक्सपर्ट और प्रोफ़ेसर Jeffrey Sachs ने भारत पर टैरिफ लगाने के फैसले के चलते ट्रंप पर निशाना साधा है। जेफरी ने भारत पर टैरिफ लगाने को ट्रंप की विदेश नीति का सबसे मूर्खतापूर्ण फैसला बताया है।
रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य और अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम (Lindsey Graham) शुरू से ही भारत पर टैरिफ के समर्थन में रहे हैं। जेफरी ने इस भारत पर टैरिफ लगाने के ट्रंप के फैसले की आलोचना करते हुए ग्राहम पर भी निशाना साधा। जेफरी ने ग्राहम को अमेरिका का सबसे खराब सीनेटर बताया। साथ ही उन्होंने ग्राहम को मूर्ख भी बताया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्राहम ने तो भारत और चीन समेत अन्य वो देश जो रूस से तेल खरीदते हैं, पर तेल की खरीद के कारण 500५ टैरिफ लगाने का भी प्रस्ताव रखा था।
जेफरी ने भारत पर लगाए टैरिफ को अमेरिका के लिए नुकसानदायक बताया। जेफरी ने कहा कि भारत, अमेरिका के लिए एक अहम पार्टनर है और टैरिफ पूरी तरफ से असंवैधानिक है। इस टैरिफ से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कोई फायदा नहीं होगा।