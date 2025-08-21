भारत पर टैरिफ लगाकार अमेरिका में ही घिरे ट्रंप, एक्सपर्ट ने बताया विदेश नीति का सबसे मूर्खतापूर्ण फैसला

रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य और अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम (Lindsey Graham) शुरू से ही भारत पर टैरिफ के समर्थन में रहे हैं। जेफरी ने इस भारत पर टैरिफ लगाने के ट्रंप के फैसले की आलोचना करते हुए ग्राहम पर भी निशाना साधा। जेफरी ने ग्राहम को अमेरिका का सबसे खराब सीनेटर बताया। साथ ही उन्होंने ग्राहम को मूर्ख भी बताया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्राहम ने तो भारत और चीन समेत अन्य वो देश जो रूस से तेल खरीदते हैं, पर तेल की खरीद के कारण 500५ टैरिफ लगाने का भी प्रस्ताव रखा था।