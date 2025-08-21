Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

NASA और IBM का नया प्रोजेक्ट: सोलर विस्फोटों को समझने और अंतरिक्ष के मौसम की भविष्यवाणी के लिए किया एआई मॉडल ‘सूर्य’ लॉन्च

नासा और आईबीएम ने साथ मिलकर एआई मॉडल 'सूर्य' लॉन्च किया है। क्या है यह एआई मॉडल? आइए नज़र डालते हैं।

भारत

Tanay Mishra

Aug 21, 2025

Solar
NASA and IBM launch 'Surya' (Photo - IBM's social media)

नासा (NASA) और आईबीएम (IBM) ने 'सूर्य' नाम का एक एडवांस ओपन-सोर्स एआई मॉडल लॉन्च किया है, जो सोलर विस्फोटों को समझने और अंतरिक्ष के मौसम की भविष्यवाणी करने के साथ ही और धरती पर महत्वपूर्ण तकनीकी बुनियादी ढांचे की रक्षा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस मॉडल को नासा के सोलर डायनेमिक्स ऑब्ज़र्वेटरी (एसडीओ) से प्राप्त 9 साल के हाई-रिज़ॉल्यूशन सौर डेटा पर प्रशिक्षित किया गया है। यह एआई मॉडल सोलर फ्लेयर्स की भविष्यवाणी में 16% ज़्यादा सटीकता देता है और दो घंटे पहले तक सौर फ्लेयर्स की भविष्यवाणी कर सकता है।

सौर तूफानों से बचाने में करेगा मदद

'सूर्य', सौर भौतिकी के लिए यह पहला आधारभूत एआई मॉडल है, जो उपग्रहों, जीपीएस नेविगेशन, बिजली ग्रिड और दूरसंचार प्रणालियों को सौर तूफानों से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करता है।

'सूर्य' मॉडल की मुख्य विशेषताएं

हाई-रिज़ॉल्यूशन डेटा

'सूर्य' को नासा के एसडीओ से प्राप्त डेटा पर प्रशिक्षित किया गया है, जो हर 12 सेकंड में सूरज की हाई-रिज़ॉल्यूशन तस्वीरें और चुंबकीय क्षेत्र मापन प्रदान करता है। इसमें सौरमंडल की पराबैंगनी और अति-पराबैंगनी तस्वीरें और सौर सतह की गति और चुंबकीय क्षेत्र के नक्शे शामिल हैं।

अंतरिक्ष के मौसम भविष्यवाणी

यह एआई मॉडल सौर फ्लेयर्स, सौर हवा की गति और सौर सतह पर सक्रिय क्षेत्रों के उद्भव की भविष्यवाणी करता है। यह अंतरिक्ष के मौसम की घटनाओं, जैसे कि सौर ज्वालाएं और कोरोना द्रव्यमान उत्सर्जन, जो उपग्रहों, बिजली ग्रिड और संचार प्रणालियों को प्रभावित कर सकते हैं, की भविष्यवाणी में मदद करता है।

बेहतर सटीकता

प्रारंभिक परिणामों से पता चलता है कि 'सूर्य', सौर ज्वाला वर्गीकरण में 16% ज़्यादा सटीक है और पहली बार दो घंटे पहले दृश्य भविष्यवाणियाँ मुहैया कराता है।

ओपन-सोर्स अवेलेबिलिटी

'सूर्य' को हगिंग फेस पर ओपन-सोर्स के रूप में उपलब्ध कराया गया है, जिससे वैश्विक रिसर्चर्स और डेवलपर्स इसे सौर मौसम अनुसंधान और अन्य अनुप्रयोगों के लिए उपयोग कर सकते हैं। रिसर्चर्स को सौर मौसम भविष्यवाणी के लिए बेंचमार्किंग में भी मदद मिलेगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

नेशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा)

world news

World News in Hindi

Published on:

21 Aug 2025 03:02 pm

Hindi News / World / NASA और IBM का नया प्रोजेक्ट: सोलर विस्फोटों को समझने और अंतरिक्ष के मौसम की भविष्यवाणी के लिए किया एआई मॉडल ‘सूर्य’ लॉन्च

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.