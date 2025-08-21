NASA और IBM का नया प्रोजेक्ट: सोलर विस्फोटों को समझने और अंतरिक्ष के मौसम की भविष्यवाणी के लिए किया एआई मॉडल ‘सूर्य’ लॉन्च

नासा (NASA) और आईबीएम (IBM) ने 'सूर्य' नाम का एक एडवांस ओपन-सोर्स एआई मॉडल लॉन्च किया है, जो सोलर विस्फोटों को समझने और अंतरिक्ष के मौसम की भविष्यवाणी करने के साथ ही और धरती पर महत्वपूर्ण तकनीकी बुनियादी ढांचे की रक्षा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस मॉडल को नासा के सोलर डायनेमिक्स ऑब्ज़र्वेटरी (एसडीओ) से प्राप्त 9 साल के हाई-रिज़ॉल्यूशन सौर डेटा पर प्रशिक्षित किया गया है। यह एआई मॉडल सोलर फ्लेयर्स की भविष्यवाणी में 16% ज़्यादा सटीकता देता है और दो घंटे पहले तक सौर फ्लेयर्स की भविष्यवाणी कर सकता है।