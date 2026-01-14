Iran Crisis: ईरान छोड़ने की सलाह से करोड़ों का कारोबार दांव पर; जानें वहां फंसे हजारों भारतीयों और तेल की कीमतों का क्या होगा ?

Emergency: मध्य पूर्व में बढ़ते युद्ध के खतरों और ईरान की आंतरिक अशांति के बीच भारत सरकार की ओर से तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने 14 जनवरी 2026 को एक अपडेटेड एडवाइजरी जारी (Indian Embassy Tehran Advisory) करने से ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों (Indians in Iran Safety) के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। उन्हें तुरंत देश छोड़ने की सलाह दी गई है। इस फैसले से न केवल वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि दोनों देशों के बीच होने वाले करोड़ों के कारोबार पर भी अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। भारतीय दूतावास (Indian Embassy Tehran) की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि ईरान में मौजूद छात्र, तीर्थयात्री , कारोबारी और पर्यटक जल्द से जल्द उपलब्ध कमर्शियल फ्लाइट्स या अन्य साधनों के जरिए स्वदेश लौट आएं। कूटनीतिक हलकों में इस एडवाइजरी को युद्ध की पूर्व आहट के रूप में देखा जा रहा है।