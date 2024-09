ऑस्ट्रेलिया के लिए भारतीयों को मिलेगा Work and Holiday Visa, सिर्फ 1,414 रुपये में होगा रजिस्ट्रेशन, किस उम्र के लोग कर सकते हैं अप्लाई?

Work and Holiday Visa: वर्क एंड हॉलिडे वीजा पाने वालों के लिए एक उम्र तय की गई है। इस वीजा पर वहां छुट्टियां बिता सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं और नौकरी भी कर सकते हैं।

Work and Holiday Visa for Australia: ऑस्ट्रेलिया भारत, चीन और वियतनाम के नागरिकों के लिए वर्क एंड हॉलिडे वीजा बैलट प्रक्रिया (Ballet process for Visa) शुरू करने जा रहा है। यह पहल इन देशों के युवाओं को ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियां बिताने और काम करने का मौका देने के लिए की गई है।

बैलट प्रक्रिया के तहत मिलेगा वीजा ऑस्ट्रेलिया की वर्ष 2024-25 के लिए वीजा नीति में बदलाव के तहत इन तीन देशों के नागरिक वर्क एंड हॉलिडे (सब क्लास 462) वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए बैलट प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसका पंजीकरण शुल्क 25 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (करीब 1,414 रुपये) है। चुने गए लोग ऑनलाइन आवेदन करकेवीजा प्राप्त कर सकते हैं। 18 से 30 वर्ष के युवा कर सकते हैं वीजा के लिए अप्लाई चीन, वियतनाम और भारत के नागरिक जो पहले से वर्क एंड हॉलिडे वीजा धारक हैं, वे भी इस बैलट प्रक्रिया के जरिए दोबारा वीजा लेने के योग्य रहेंगे। वर्क एंड हॉलिडे वीजा 18 से 30 वर्ष की आयु के लाेगों के लिए उपलब्ध है। वीजा धारक चार महीने तक ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियां बिता सकते हैं। पढ़ाई और काम कर सकते हैं।



चीन, वियतनाम और भारत के नागरिक जो पहले से वर्क एंड हॉलिडे वीजा धारक हैं, वे भी इस बैलट प्रक्रिया के जरिए दोबारा वीजा लेने के योग्य रहेंगे। वर्क एंड हॉलिडे वीजा 18 से 30 वर्ष की आयु के लाेगों के लिए उपलब्ध है। वीजा धारक चार महीने तक ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियां बिता सकते हैं। पढ़ाई और काम कर सकते हैं।

