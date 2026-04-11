चुपके-चुपके ईरान की मदद कर रहा चीन, हवाई सुरक्षा उपकरणों की नई खेप भेजने की तैयारी में

Iran-Israel-America-War: ईरान-अमेरिका-इजरायल युद्ध में फिलहाल सीजफायर की घोषणा कर दी गई है। लेकिन रोजाना नए अपडेट इस युद्ध से संबंधित आ रहे हैं। कई विदेशी मीडिया रिपोर्ट जिसमें CNN, Reuters शामिल हैं, के मुताबिक अमेरिका की खुफिया एजेंसियों से जुड़ी एक नई रिपोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। इसके मुताबिक, चीन जल्द ही ईरान को नए एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी कर रहा है। कहा जा रहा है कि ये डिलीवरी आने वाले कुछ हफ्तों में हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट हवाले से यह भी जानकारी सामने आई है कि इस खेप में कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले एंटी-एयर मिसाइल सिस्टम शामिल हो सकते हैं। ऐसे हथियार आमतौर पर कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों और हेलीकॉप्टरों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।