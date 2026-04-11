पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल के दामों में बड़ी राहत, सरकार ने की भारी कटौती

आपको बता दें की इससे पहले मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बाद पाकिस्तान में ईंधन की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिली थी। पेट्रोल की कीमत में 137.23 रुपये (42.7%) की बढ़ोतरी की गई थी। कीमत 321.17 रुपये से बढ़कर 458.41 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया था। डीजल के दाम में 184.49 रुपये (55%) की बढ़ोतरी हुई थी। डीजल की कीमत 335.86 रुपये से बढ़कर 520.35 रुपये प्रति लीटर हो गई थी। इसके अलावा, केरोसीन (मिट्टी का तेल) की कीमत भी 34.08 रुपये प्रति लीटर बढ़कर 457.80 रुपये हो गई थी।