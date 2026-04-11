अमेरिका-ईरान वार्ता के बीच इजरायल का लेबनान पर अटैक, 3 की मौत

लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने पुष्टि की है कि इजरायल के साथ सीधी बातचीत 14 अप्रैल से शुरू होने की संभावना है। यह बातचीत दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इससे पहले अमेरिका में मौजूद दोनों देशों के राजदूतों और लेबनान में अमेरिकी राजदूत के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। इस बातचीत में उन शर्तों पर चर्चा की गई, जिनके आधार पर वॉशिंगटन में आगे की वार्ता होनी है। अमेरिका इस प्रक्रिया में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और प्रयास किया जा रहा है कि एक स्थायी सीजफायर की रूपरेखा तैयार की जा सके।