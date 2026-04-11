स्पेस से समुद्र में कूदते है अंतरिक्ष यात्री तो क्यों हमला नहीं करती शार्क, NASA ने दिया जवाब

इस जवाब के बाद इंटरनेट पर यूजर्स ने मजेदार और जिज्ञासापूर्ण प्रतिक्रियाएं दीं। कुछ लोगों ने पूछा कि अगर शार्क दिख जाए तो क्या टीम उसे भगा देती है। एक यूजर ने मजाक में कहा कि नासा ने सिर्फ जिज्ञासा को ही कंट्रोल नहीं किया। वहीं एक अन्य ने फिल्मी अंदाज में लिखा कि किसी का काम सिर्फ इतना होगा कि जॉज जैसी स्थिति न बनने दे। बता दें कि आर्टेमिस II (Artemis II ) मिशन के अंतरिक्ष यात्री सफलतापूर्वक 700,237 मील की यात्रा पूरी कर पृथ्वी पर लौटे है। इस मिशन में कमांडर रीड वाइजमैन के अलावा विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैनसेन भी शामिल थे। यात्रा के दौरान टीम ने 24,664 मील प्रति घंटा की अधिकतम गति हासिल की और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक डेटा एकत्र किया, जिसका विश्लेषण आने वाले समय में किया जाएगा।