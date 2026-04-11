इस्लामाबाद में बातचीत के बीच ट्रंप ने उठाया बड़ा कदम, जंगी जहाज जल्द पहुंच सकता है मिडिल ईस्ट

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश एयरक्राफ्ट कैरियर को मिडिल ईस्ट को रवाना किया है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर तेजी से अटलांटिक महासागर को पार कर रहा है। वह जल्द ही मध्य एशिया में दाखिल हो सकता है। इसके साथ ही, प्रशांत महासागर से 'यूएसएस बॉक्सर' और 11वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट भी खाड़ी देशों की तरफ बढ़ रहे हैं। इन्हें वहां पहुंचने में करीब एक हफ्ते का समय लगेगा।