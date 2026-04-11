11 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

इस्लामाबाद में बातचीत के बीच ट्रंप ने उठाया बड़ा कदम, जंगी जहाज जल्द पहुंच सकता है मिडिल ईस्ट

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला लिया है। ट्रंप ने यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश एयरक्राफ्ट कैरियर को मिडिल ईस्ट को रवाना किया है। पढ़ें पूरी खबर...

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Apr 11, 2026

Trump statement on Strait of Hormuz

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो- AI)

एक तरफ अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान के वर्ताकारों से सीजफायर के मुद्दे पर बात करेंगे। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला लिया है। अमेरिका कूटनीतिक कोशिश के साथ-साथ मध्य एशिया में अपना सैन्य बेड़ा मजबूत कर रहा है।

मिडिल ईस्ट में जंगी बेड़ा बढ़ा रहा अमेरिका

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश एयरक्राफ्ट कैरियर को मिडिल ईस्ट को रवाना किया है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर तेजी से अटलांटिक महासागर को पार कर रहा है। वह जल्द ही मध्य एशिया में दाखिल हो सकता है। इसके साथ ही, प्रशांत महासागर से 'यूएसएस बॉक्सर' और 11वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट भी खाड़ी देशों की तरफ बढ़ रहे हैं। इन्हें वहां पहुंचने में करीब एक हफ्ते का समय लगेगा।

मध्य पूर्व में अमेरिका की भारी तैनाती

मध्य पूर्व के देश कतर में अमेरिका का सेंट्रल कमांड सेंटकॉम है। सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत व अन्य देशों में करीब 40 हजार अमेरिकी सैनिक रहते हैं, लेकिन बीते कुछ समय में अमेरिका ने यहां अपनी सेना बढ़ाई है। अब सैनिकों की संख्या 50 हजार पार कर गई है। इसके अलावा 2500 मरीन व 2500 नौ सैनिक भी डेरा डाले हुए हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

11 Apr 2026 11:55 am

Published on:

11 Apr 2026 11:38 am

Hindi News / World / इस्लामाबाद में बातचीत के बीच ट्रंप ने उठाया बड़ा कदम, जंगी जहाज जल्द पहुंच सकता है मिडिल ईस्ट

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

स्पेस से समुद्र में कूदते है अंतरिक्ष यात्री तो क्यों हमला नहीं करती शार्क, NASA ने दिया जवाब

astronauts jumping into sea
विदेश

US-Iran Peace Talks: इस्लामाबाद पहुंचे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, सबसे पहले शहबाज शरीफ से करेंगे मुलाकात

US Vice President JD Vance Arrives in Islamabad
विदेश

चुपके-चुपके ईरान की मदद कर रहा चीन, हवाई सुरक्षा उपकरणों की नई खेप भेजने की तैयारी में

Iran-Israel-America-War
विदेश

सीजफायर के बाद भी नहीं खुलेगा होर्मुज स्ट्रेट!, ईरान भूला कहा बिछाई थी बारूदी सुरंगें, रिपोर्ट में किया गया दावा

Strait of Hormuz
विदेश

76 लाख कप कॉफी, 20 लाख एनर्जी ड्रिंक और लाखों पैकेट खाना, जानें 6 हफ्ते युद्ध अमेरिकी सैनिकों ने कितना खाया-पिया

Iran Israel America War
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.