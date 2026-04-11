Iran-Israel War: पाकिस्तान जा रहे JD वेंस, अमेरिका से ही ईरान को दे दिया बड़ा संदेश, कहा- ‘कोई चालाकी नहीं चलेगी’

USA Ceasefire Talk with Iran: अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ईरान के साथ सीजफायर को लेकर होने वाली बातचीत के लिए पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। रवाना होने से पहले जेडी ने कहा कि अगर ईरान ईमानदारी से बातचीत करता है, तो अमेरिका खुले दिल से आगे बढ़ने को तैयार है, लेकिन किसी भी तरह के धोखे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वेंस ने कहा कि हम बातचीत को लेकर आशान्वित हैं। मुझे लगता है कि यह सकारात्मक रहेगी।