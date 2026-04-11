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NASA: 50 साल बाद चंद्रमा के करीब पहुंचकर सुरक्षित लौटा इंसान, नासा मिशन ने रचा इतिहास

NASA Artemis 2 मिशन सफल, चार अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के करीब जाकर सुरक्षित लौटे। 50 साल बाद मानव अंतरिक्ष यात्रा का नया रिकॉर्ड बना। ओरियन कैप्सूल ने कठिन वापसी सफल की। यह मिशन भविष्य के चंद्र और मंगल अभियानों के लिए अहम कदम माना जा रहा है।

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भारत

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Anurag Animesh

Apr 11, 2026

NASA

NASA(Image-'X'/@NASA)

NASA: करीब आधी सदी के लंबे इंतजार के बाद इंसान ने एक बार फिर चंद्रमा की ओर कदम बढ़ाए और इस बार सुरक्षित लौटकर भी दिखाया। यह सिर्फ एक अंतरिक्ष मिशन नहीं था, बल्कि मानव जिज्ञासा, साहस और तकनीक का शानदार प्रदर्शन था। नासा(NASA) के आर्टेमिस II मिशन के तहत चार अंतरिक्ष यात्री-रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैनसन एक ऐतिहासिक यात्रा पर निकले। उन्होंने पृथ्वी से करीब 4 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय की और चंद्रमा के पास जाकर सुरक्षित वापस लौटे। यह अब तक की सबसे लंबी मानव अंतरिक्ष यात्रा मानी जा रही है।

वापसी का रोमांच, जिसने सबकी सांसें थाम दीं


इस मिशन का सबसे नाटकीय हिस्सा था-वापसी। जब ओरियन अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल हुआ, उसकी रफ्तार 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा थी। इतनी तेज गति पर वायुमंडल से टकराते ही यान के चारों ओर आग की लपटें बन गईं। तापमान इतना बढ़ गया कि मानो पूरा कैप्सूल जल रहा हो। लेकिन यहीं असली परीक्षा थी तकनीक की। ओरियन का हीट शील्ड पूरी मजबूती से खड़ा रहा और अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रखा। कुछ ही मिनटों बाद आसमान में बड़े-बड़े पैराशूट खुले और कैप्सूल धीरे-धीरे प्रशांत महासागर में उतर गया। जैसे ही यान पानी में उतरा, अमेरिकी नौसेना और नासा की टीम तुरंत सक्रिय हो गई। कुछ ही देर में कैप्सूल को सुरक्षित कर लिया गया। जब चारों अंतरिक्ष यात्री बाहर निकले, उनके चेहरों पर राहत और जीत दोनों साफ झलक रहे थे।

आखिर इस मिशन में खास क्या था?


आर्टेमिस II, नासा के उस बड़े अभियान का हिस्सा है जिसका मकसद इंसानों को फिर से चंद्रमा पर भेजना है। इससे पहले आर्टेमिस I मिशन बिना किसी इंसान के गया था। लेकिन इस बार असली परीक्षा थी इंसानों के साथ गहरे अंतरिक्ष में जाना। इस मिशन में कई अहम चीजों की जांच की गई, जैसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम, नेविगेशन, और संचार व्यवस्था। ये सब भविष्य के मिशनों के लिए बेहद जरूरी हैं। अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा के आसपास से कई शानदार तस्वीरें भी लीं। खासकर ‘अर्थराइज’ यानी चंद्रमा के क्षितिज से उगती पृथ्वी का नजारा, जो हमेशा लोगों को रोमांचित करता है।

अब आगे क्या?

इस मिशन की सफलता ने आर्टेमिस III के लिए रास्ता साफ कर दिया है। यही वो मिशन होगा जिसमें इंसान एक बार फिर चंद्रमा की सतह पर कदम रखेगा। बताया जा रहा है कि इस बार इतिहास रचा जाएगा, पहली महिला और पहला अश्वेत व्यक्ति चंद्रमा पर उतरेंगे।

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Published on:

11 Apr 2026 07:28 am

Hindi News / National News / NASA: 50 साल बाद चंद्रमा के करीब पहुंचकर सुरक्षित लौटा इंसान, नासा मिशन ने रचा इतिहास

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