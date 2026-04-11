NASA: 50 साल बाद चंद्रमा के करीब पहुंचकर सुरक्षित लौटा इंसान, नासा मिशन ने रचा इतिहास



इस मिशन का सबसे नाटकीय हिस्सा था-वापसी। जब ओरियन अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल हुआ, उसकी रफ्तार 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा थी। इतनी तेज गति पर वायुमंडल से टकराते ही यान के चारों ओर आग की लपटें बन गईं। तापमान इतना बढ़ गया कि मानो पूरा कैप्सूल जल रहा हो। लेकिन यहीं असली परीक्षा थी तकनीक की। ओरियन का हीट शील्ड पूरी मजबूती से खड़ा रहा और अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रखा। कुछ ही मिनटों बाद आसमान में बड़े-बड़े पैराशूट खुले और कैप्सूल धीरे-धीरे प्रशांत महासागर में उतर गया। जैसे ही यान पानी में उतरा, अमेरिकी नौसेना और नासा की टीम तुरंत सक्रिय हो गई। कुछ ही देर में कैप्सूल को सुरक्षित कर लिया गया। जब चारों अंतरिक्ष यात्री बाहर निकले, उनके चेहरों पर राहत और जीत दोनों साफ झलक रहे थे।