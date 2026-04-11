दिल्ली-पंजाब में ISI जासूसी मॉड्यूल का पर्दाफाश, पाकिस्तान भेजी जा रही थी लाइव फुटेज, 11 गिरफ्तार

ISI Babbar Khalsa Terror Module Exposed: देश की सुरक्षा एजेंसियों ने एक बार फिर पाकिस्तान समर्थित जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। गाजियाबाद में 21 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक और बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में दिल्ली और पंजाब से 11 जासूसों और आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) से जुड़े हुए थे।