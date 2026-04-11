महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर कांग्रेस का आया बयान, कहा- हम विधेयक के खिलाफ नहीं, असली मुद्दा परिसीमन है

Women's Reservation Bill: कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वह महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, बल्कि असली मुद्दा परिसीमन है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि परिसीमन के गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की करीब तीन घंटे बैठक हुई, जिसमें 16 से 18 अप्रेल तक बुलाए जा रहे संसद के विशेष सत्र पर चर्चा हुई। बैठक में अगले सप्ताह विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक बुलाकर महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन और परिसीमन के मुद्दे पर आगे की रणनीति तय करने का निर्णय किया गया।