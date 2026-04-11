बंगाल चुनाव से पहले खेला! एकला चलो की राह पर औवैसी, हुमायूं कबीर को दिया तगड़ा झटका

पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने पूर्व TMC नेता हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया है। AIMIM ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। AIMIM ने लिखा- अब हमारी पार्टी पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी और आगे किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। AIMIM ने ओवैसी की बंगाल में प्रस्तावित रैलियों को भी रद्द कर दिया है। ओवैसी की पार्टी का यह फैसला TMC की ओर से जारी हुमायूं कबीर के कथित वीडियो के बाद आया है। AIMIM ने एकला चलो की राह अपनाते हुए लेफ्ट और TMC पर भी तंज कसा है। ओवैसी की पार्टी ने कहा कि दशकों के तथाकथित धर्मनिरपेक्ष शासन में मुस्लिमों के लिए कुछ खास नहीं किया गया।