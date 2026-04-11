शादी में महिलाओं का डांस, प्री-वेडिंग शूट और DJ पर पाबंदी, उल्लंघन किया तो लगेगा जुर्माना, कहां लागू हुआ यह नियम?

क्षत्रिय मारवाड़ी माली समाज ने सर्वसम्मति से नए नियम लागू किए हैं। समाज का मानना है कि महंगाई और दिखावे की होड़ ने परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ा दिया है। इसके साथ ही वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव से भारतीय सांस्कृतिक मूल्य क्षीण हो रहे हैं। इन गाइडलाइंस का उद्देश्य शादियों को सादगीपूर्ण और मर्यादित बनाना है। इस बैठक में मारवाड़ी माली समाज के संभाग अध्यक्ष ओपी सोलंकी, सचिव नन्हेलाल भाटी, शिवनारायण भाटी, देवीसिंह सांखला, राजकुमार सांखला, नरेंद्र भाटी, पीएन भाटी, विनोद भाटी सहित कई प्रमुख सदस्य मौजूद रहे।