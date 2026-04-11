नारी शक्ति वंदन अधिनियम से शासन अधिक समावेशी बनेगा: ओम बिरला

ओम बिरला ने कहा कि आज भारतीय महिलाएं व्यापार, शिक्षा और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है। इसलिए कानून-निर्माण और नीति-निर्माण में उनका प्रतिनिधित्व भी उसी अनुरूप बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जन-भागीदारी में वृद्धि से नीति-निर्माण अधिक सार्थक और प्रभावी होता है। बिरला ने कहा कि AI लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिक सहभागिता को सशक्त बना रही हैं। इस तकनीकि का उपयोग समय की बर्बादी के बजाय कौशल और क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। बिरला के पहले गोवा के राज्यपाल पी अशोक गजपति राजू समेत 31 विधायकों ने अपने विचार साझा किए।