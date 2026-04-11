‘महिलाएं बदल रहीं सत्ता की स्क्रिप्ट’, असम, केरल और पुद्दुचेरी में बदलेगी कुर्सी?

महिला वोटर्स का मतदान प्रतिशत बढ़ना केवल संख्या का खेल नहीं, बल्कि राजनीतिक व्यवहार में गहरा परिवर्तन है। कई राज्यों में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया। कई सीटों पर जीत-हार में महिला वोट निर्णायक साबित हुए। हालिया आंकड़ों के अनुसार, केरल में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 81.19% रहा, जबकि पुरुषों का 75.19% रहा है। असम में महिलाओं की भागीदारी 86.50% रही, जो पुरुषों के मतदान प्रतिशत 85.33% से थोड़ी ज्यादा थी। इसी तरह पुद्दुचेरी में भी महिलाओं का टर्नआउट 91.40 तक पहुंचा। पुद्दुचेरी में पुरुषों का टर्नआउट 88.13 रहा है।