US-Iran Peace Talks: इस्लामाबाद पहुंचे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, सबसे पहले शहबाज शरीफ से करेंगे मुलाकात



तय कार्यक्रम के अनुसार, जेडी वेंस सबसे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि इसके बाद ही असली बातचीत शुरू होगी, जिसमें अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते पर चर्चा होगी। शहबाज शरीफ ने खुद इस बैठक को बेहद निर्णायक बताया है। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक और बातचीत नहीं, बल्कि एक ऐसा मौका है जो या तो स्थायी शांति की राह खोल सकता है या फिर हालात और बिगड़ सकते हैं। उन्होंने साफ कहा कि यह 'मेक-ऑर-ब्रेक पल है। यानी या तो अब बात बन जाएगी, या फिर आने वाले समय में हालात और जटिल हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट की शांति काफी हद तक इसी बैठक के नतीजों पर टिकी मानी जा रही है।