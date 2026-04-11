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ईरान में दो फाड़! IRGC और सरकार के बीच गहरे मतभेद, गालिबाफ के पाकिस्तान आने से सेना खुश नहीं

ईरान की इस्लामिक रीजिम में दो फाड़ की स्थिति बनती हुई दिख रही है। IRGC और वार्ताकार दल के बीच कई मुद्दों पर गहरे मतभेद हैं।

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भारत

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Pushpankar Piyush

Apr 11, 2026

Iran War IRGC

ईरान की इस्लामिक रिवोल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स । ( फोटो: द वॉशिंगटन पोस्ट)

पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत शुरू होने से पहले ईरान की इस्लामिक रीजिम में दो फाड़ की स्थिति बनती हुई दिख रही है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ और IRGC के बीच गहरे मतभेद सामने आए हैं। ईरान इंटरनेशनल ने अपने सूत्रों के हवाले से बताया कि IRGC के चीफ अहमद वाहिदी, विदेश मंत्री अब्बास अराघची और संसद के स्पीकर मोहम्मद बघेर गालिबाफ के अधिकारों और प्रभाव को सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं। IRGC के चीफ की चाहत है कि सीजफायर को लेकर होने वाली बातचीत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव जोलकद्र को भी शामिल किया जाए। जबकि, वार्तादल का मानना है कि जोलकद्र के पास कोई पर्याप्त अनुभव नहीं है।

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Published on:

11 Apr 2026 09:00 am

Hindi News / World / ईरान में दो फाड़! IRGC और सरकार के बीच गहरे मतभेद, गालिबाफ के पाकिस्तान आने से सेना खुश नहीं

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