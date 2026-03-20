युद्ध शुरू होने के बाद मोजतबा खामेनेई का पहला वीडियो आया सामने, बच्चों को धर्म की सीख देते आ रहे नज़र

अमेरिका (United States Of America) और इज़रायल (Israel) और ईरान (Iran) के बीच चल रहा युद्ध अभी भी जारी है। आज इस युद्ध का 21वां दिन है। इस युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट (Middle East) में तबाही मच चुकी है। ईरान को इस युद्ध की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। अमेरिकी-इज़रायली हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई (Ali Khamenei) समेत ईरान के कई बड़े नेता, सैन्य कमांडर समेत 2,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मोजतबा खामेनेई (Mojtaba Khamenei) को नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है। हालांकि युद्ध की शुरुआत से ही वह अभी तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। अब उनका पहला वीडियो सामने आया है।