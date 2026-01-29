जल्द शुरू होगा युद्ध? ईरान ने दी अमेरिका को धमकी – “ट्रिगर पर हैं हमारी उंगलियाँ”

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States Of America) के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) कई मौकों पर ईरान पर हमला करने की धमकी दे चुके हैं। मिडिल ईस्ट में ट्रंप ने अपना एक शक्तिशाली नौसेना बेड़ा तैनात कर दिया है। मिडिल ईस्ट में सभी अमेरिकी ठिकानों पर मौजूद सैनिक भी अलर्ट मोड पर हैं। ट्रंप ने हाल ही में ईरान को धमकी दी है कि अगर ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर नया समझौता नहीं किया तो अमेरिका बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई करेगा। हालांकि ईरान भी अमेरिकी दबाव के आगे झुक नहीं रहा है। इसी बीच अब ईरान ने भी एक बार फिर अमेरिका को धमकी दे दी है।