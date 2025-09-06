Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

“जान बचानी है तो भागो”, इज़रायली सेना ने की गाज़ा सिटी के निवासियों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील

Israel-Hamas War: इज़रायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में अब इज़रायली सेना ने गाज़ा सिटी के निवासियों से एक अपील की है। क्या है पूरा मामला? आइए नज़र डालते हैं।

भारत

Tanay Mishra

Sep 06, 2025

Israeli army in Gaza city
Israeli army in Gaza city (Photo - Washington Post)

इज़रायल (Israel) और हमास (Hamas) के बीच चल रहे युद्ध को करीब 23 महीने पूरे हो गए हैं और अभी भी इसके रुकने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। इज़रायली हमलों में करीब 64 हज़ार फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है और अभी भी इज़रायली हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इज़रायली सेना पूरी गाज़ा सिटी पर कब्ज़ा करने के लिए तेज़ी से अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। अभी करीब 40% ग़ज़ा सिटी पर इज़रायली सेना का कब्ज़ा हो चुका है। इसी बीच इज़रायली सेना ने गाज़ा सिटी में रहने वाले लोगों से एक अपील की है।

"जान बचानी है तो भागो"

इज़रायली सेना ने गाज़ा सिटी के निवासियों को अपनी जान बचाने के लिए भागने के लिए कहा है। इज़रायली सेना ने सभी लोगों को साउथ में सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है।

नेतन्याहू पहले ही दे चुके हैं ग्रीन सिग्नल

इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) पहले ही इस बात को ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं कि उनकी सेना, गाज़ा सिटी में रह रहे लोगों को सुरक्षित निकलने का मौका देगी। नेतन्याहू ने कहा है कि उनका उद्देश्य नागरिकों को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि गाज़ा सिटी पर कब्ज़ा करके हमास को सरेंडर करने के लिए मजबूर करना है।

हमास पर बढ़ रहा है दबाव

इज़रायली सेना के चल रहे सैन्य अभियान की वजह से हमास पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इज़रायल इस युद्ध को खत्म करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें रखी हैं, जिनमें सभी बंधकों की रिहाई और हमास की तरफ से हथियार डालना शामिल है। हालांकि हमास हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन लगातार हो रहे हमलों से हमास कमज़ोर पड़ रहा है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

इजरायल-हमास युद्ध

world news

World News in Hindi

Updated on:

06 Sept 2025 12:32 pm

Published on:

06 Sept 2025 12:25 pm

Hindi News / World / “जान बचानी है तो भागो”, इज़रायली सेना ने की गाज़ा सिटी के निवासियों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट