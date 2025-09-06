“जान बचानी है तो भागो”, इज़रायली सेना ने की गाज़ा सिटी के निवासियों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील

इज़रायल (Israel) और हमास (Hamas) के बीच चल रहे युद्ध को करीब 23 महीने पूरे हो गए हैं और अभी भी इसके रुकने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। इज़रायली हमलों में करीब 64 हज़ार फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है और अभी भी इज़रायली हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इज़रायली सेना पूरी गाज़ा सिटी पर कब्ज़ा करने के लिए तेज़ी से अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। अभी करीब 40% ग़ज़ा सिटी पर इज़रायली सेना का कब्ज़ा हो चुका है। इसी बीच इज़रायली सेना ने गाज़ा सिटी में रहने वाले लोगों से एक अपील की है।