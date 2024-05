Israel-Hamas War : यूएन का सदस्य बनने से आखिर क्यों रह गया फिलिस्तीन ? जानें कारण

Palestine could not become a member of UN, know the reason: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन (Palestine) की पूर्ण सदस्यता के लिए फिलिस्तीन के प्रयास करने का समर्थन किया है। वहीं उसे सदस्य बनने के योग्य माना है। फिलिस्तीन के पक्ष में

में 143 और विरोध में नौ वोट पड़े ।

नई दिल्ली•May 11, 2024 / 12:57 pm• M I Zahir

Palestine In UN

Palestine could not become a member of UN, know the reason: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र ( UN ) का पूर्ण सदस्य बनने के लिए फिलिस्तीन ( Palestine) के प्रयास का भारी समर्थन किया ( Voting in UN) और इसे इसमें शामिल होने के लिए योग्य माना और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को “मामले पर अनुकूल तरीके से पुनर्विचार करने” की सिफारिश की है।

फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देगा संयुक्त राष्ट्र की 193-सदस्यीय महासभा की ओर से किया गया वोट (Voting in UN) संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने के फिलिस्तीनी प्रयास के समर्थन का एक वैश्विक सर्वेक्षण था। यह एक ऐसा कदम था, जो प्रभावी रूप से एक फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देगा। संयुक्त राज्य अमरीका पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो करने के बाद इस पर विचार करेगा। पूर्ण सदस्यता नहीं देता, केवल योग्य मानता ध्यान रहे कि असेंबली ने एक प्रस्ताव अपनाया, जिसके पक्ष में 143 वोट पड़े, इसमें भारत ने समर्थन किया और विरोध में नौ वोट पड़े – जिसमें अमारका और इज़राइल भी शामिल थे, जबकि 25 देश अनुपस्थित रहे। यह फ़िलिस्तीनियों को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता नहीं देता है, बल्कि उन्हें इसमें शामिल होने के लिए योग्य मानता है। प्रस्ताव “निर्धारित करता है कि फ़िलिस्तीन राज्य… को सदस्यता में शामिल किया जाना चाहिए” और यह “सिफारिश करता है कि सुरक्षा परिषद इस मामले पर अनुकूल तरीके से पुनर्विचार करे।” सात महीने बाद आया प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में पूर्ण सदस्यता के लिए फ़िलिस्तीन का प्रयास गाजा पट्टी में इज़राइल और फ़िलिस्तीनी आतंकवादियों हमास के बीच युद्ध के सात महीने बाद आया है और वह इज़राइल कब्जे वाले वेस्ट बैंक में बस्तियों का विस्तार कर रहा है, जिसे संयुक्त राष्ट्र अवैध मानता है। हां में वोट करना सही बात फिलिस्तीनी संयुक्त राष्ट्र के राजदूत रियाद मंसूर ने मतदान से पहले कहा, “हम शांति चाहते हैं, हम आजादी चाहते हैं।” “हाँ वोट फ़िलिस्तीनी अस्तित्व के लिए वोट है, यह किसी राज्य के ख़िलाफ़ नहीं है। …यह शांति में एक निवेश है।” उन्होंने अपनी टिप्पणी में कहा, “हां में वोट करना सही बात है।” जिस पर तालियां बजीं। यूएन “शांति-प्रेमी राज्यों” के लिए संस्थापक यू.एन. चार्टर के तहत, सदस्यता “शांति-प्रेमी राज्यों” के लिए खुली है, जो उस दस्तावेज़ में दायित्वों को स्वीकार करते हैं और उन्हें पूरा करने में सक्षम और इच्छुक हैं। मंसूर के बाद बोलने वाले संयुक्त राष्ट्र राजदूत गिलाद एर्दान ने अपने साथी राजनयिकों से कहा, “जब तक आप में से बहुत से लोग ‘यहूदी से नफरत’ करते हैं, तब तक आपको वास्तव में परवाह नहीं है कि फिलिस्तीनी ‘शांति-प्रेमी’ नहीं हैं।” तुम्हें शर्म आनी चाहिए उन्होंने सभा पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर को नष्ट करने का आरोप लगाया – क्योंकि उन्होंने व्याख्यान के दौरान चार्टर की एक प्रति को नष्ट करने के लिए एक छोटे श्रेडर का उपयोग किया था। एर्दान ने कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वही हश्र होने की संभावना फ़िलिस्तीन के संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने के लिए आवेदन को पहले 15-सदस्यीय सुरक्षा परिषद और फिर महासभा से अनुमोदित किया जाना चाहिए। यदि परिषद इस उपाय पर फिर से मतदान करती है तो इसका भी वही हश्र होने की संभावना है यानि अमरीकी वीटो। अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र अधिकार संयुक्त राष्ट्र में उप अमरीकी राजदूत रॉबर्ट वुड ने मतदान के बाद महासभा को बताया कि संयुक्त राष्ट्र और जमीन पर एकतरफा उपाय दो-राज्य समाधान को आगे नहीं बढ़ाएंगे। पार्टियों के बीच सीधी बातचीत शामिल उन्होंने कहा “हमारा वोट फिलिस्तीनी राज्य के विरोध को प्रतिबिंबित नहीं करता है; हम बहुत स्पष्ट हैं कि हम इसका समर्थन करते हैं और इसे सार्थक रूप से आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके बजाय, यह एक स्वीकार्यता है कि राज्य का दर्जा केवल उस प्रक्रिया से आएगा जिसमें पार्टियों के बीच सीधी बातचीत शामिल है।” इज़राइल ने कब्ज़ा कर लिए थे ध्यान रहे कि संयुक्त राष्ट्र ने लंबे समय से सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर एक साथ रहने वाले दो राज्यों के दृष्टिकोण का समर्थन किया है। फ़िलिस्तीनी वेस्ट बैंक, पूर्वी यरुशलम और गाजा पट्टी में एक राज्य चाहते हैं, ये सभी क्षेत्र 1967 में पड़ोसी अरब राज्यों के साथ युद्ध में इज़राइल ने कब्ज़ा कर लिए थे। फिलिस्तीनियों को विशेषा​धिकार देता है अपनाया गया महासभा का प्रस्ताव फिलिस्तीनियों को सितंबर 2024 से कुछ अतिरिक्त अधिकार और विशेषाधिकार देता है – जैसे असेंबली हॉल में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के बीच एक सीट – लेकिन उन्हें निकाय में वोट नहीं दिया जाएगा। फ़िलिस्तीनी वर्तमान में एक गैर-सदस्य पर्यवेक्षक राज्य हैं, राज्य का दर्जा एक वास्तविक मान्यता है जिसे 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रदान की थी। फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण संयुक्त राष्ट्र में उनका प्रतिनिधित्व करता है, जो वेस्ट बैंक में सीमित स्व-शासन का प्रयोग करता है। हमास ने सत्ता से बेदखल किया था हमास ने 2007 में गाजा में फिलिस्तीनी प्राधिकरण को सत्ता से बेदखल कर दिया था। हमास – जिसके पास इजरायल के विनाश का आह्वान करने वाला एक चार्टर है – ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमला किया जिससे गाजा पर इजरायल का हमला शुरू हो गया। वाशिंगटन वित्त पोषित नहीं कर सकता एर्दान ने कहा था कि यदि महासभा ने प्रस्ताव अपनाया, तो उन्हें उम्मीद है कि वाशिंगटन संयुक्त राष्ट्र और उसके संस्थानों को दिए जाने वाले वित्त पोषण में कटौती करेगा। अमरीकी कानून के तहत, वाशिंगटन किसी भी संयुक्त राष्ट्र संगठन को वित्त पोषित नहीं कर सकता है जो किसी ऐसे समूह को पूर्ण सदस्यता प्रदान करता है जिसके पास राज्य के “अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त गुण” नहीं हैं। फिलिस्तीनियों के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने के बाद, संयुक्त राज्य अमरीका ने 2011 में संयुक्त राष्ट्र सांस्कृतिक एजेंसी, यूनेस्को के लिए वित्त पोषण में कटौती की। फंडिंग में कटौती का विधेयक पेश इधर 25 रिपब्लिकन अमरीकी सीनेटरों – चैंबर में पार्टी के आधे से अधिक सदस्यों – ने उन प्रतिबंधों को कड़ा करने और फिलिस्तीनियों को अधिकार और विशेषाधिकार देने वाली किसी भी इकाई को फंडिंग में कटौती करने के लिए एक विधेयक पेश किया। इस विधेयक के सीनेट से पारित होने की संभावना नहीं है, जिस पर राष्ट्रपति जो बाइडन के डेमोक्रेट्स का नियंत्रण है। यह भी पढ़ें Israel-Hamas War : इज़राइल से दोस्ती के बावजूद भारत ने फिलिस्तीन का किया समर्थन, जानें क्यों ? पढ़ना जारी रखे