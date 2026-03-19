जैश-ए-मोहम्मद में उथल-पुथल, ईद का संदेश सामने आने के बाद भारतीय खुफियां एजेंसियों ने किया दावा

संगठन के भीतर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगला प्रमुख कौन होगा। एक पक्ष चाहता है कि मसूद अजहर के परिवार के किसी सदस्य को नेतृत्व दिया जाए, ताकि संगठन में एकता बनी रहे। वहीं दूसरा पक्ष किसी अनुभवी ऑपरेशनल कमांडर को प्रमुख बनाने के पक्ष में है। अब्दुल जब्बार, जो सैन्य गतिविधियों का जिम्मा संभाल रहे हैं, एक मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। दूसरी ओर, अजहर के बेटे अब्दुल्ला अजहर और भाई तल्हा अल सैफ का नाम भी चर्चा में है, लेकिन उनकी भूमिका मुख्य रूप से वित्तीय और डिजिटल संचालन तक सीमित रही है।