11 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

‘चेहरा बिगड़ा, पैरों में चोट लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ’, मोजतबा खामेनेई को लेकर नया खुलासा

ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई (Mojtaba Khamenei) की सेहत को लेकर एक नई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया गया है। इसके अनुसार खामेनेई को गंभीर चोटें आई है लेकिन इसके बावजूद वह सक्रिय है और देश से जुड़े फैसलों में शामिल है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Apr 11, 2026

Iran-US-Israel conflict at Strait of Hormuz naval operations.

मोजतबा खामेनेई। (Photo-X)

ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता शुरु हो चुकी है और पूरे विश्व की नजरें इस समय इस वार्ता के परिणामों पर टिकी है। पाकिस्तान में आयोजित इस वार्ता में अगर दोनों देशों के बीच सुलह हो जाती है तो यह वैश्विक शांति के लिए एक अच्छी खबर होगी लेकिन अगर किसी कारण के चलते दोनों पक्षों में सहमती नहीं बन पाती है तो मिडिल ईस्ट में फिर से जंद शुरू होगी और इस बार इसे रोक पाना असंभव होगा। युद्ध की स्थिति पर इस समय अस्थिरता बनी हुई है लेकिन इसी बीच ईरानी सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के स्वास्थ्य को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है। नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खामेनेई को गंभीर चोटें आई है लेकिन इसके बावजूद वह मानसिक रूप से स्वस्थ है और देश से जुड़े बड़े फैसलों में हिस्सा ले रहे है।

अमेरिका और इजरायल के हमले में घायल हुए थे मोजतबा

तेहरान स्थित सुप्रीम लीडर के परिसर पर हुई एयरस्ट्राइक में खामेनेई जख्मी हुए थे। इसी हमले में उनके पिता पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी, जो 1989 से सत्ता में थे। इसके साथ ही उनके परिवार के कई अन्य सदस्य भी इस हमले में मारे गए थे। मोजतबा खामेनई भी इस हमले के शिकार हुए थे जिसके बाज से वह सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आए है। हालांकि समय-समय पर मोजतबा की तरफ से जारी संदेश ईरानी सरकार द्वारा सार्वजनिक किए गए है। मोजतबा के लंबे समय से सामने नहीं आने के चलते उनके स्वास्थ्य को लेकर भी अलग-अलग अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन हालियां रिपोर्ट में मोजतबा की सेहत को लेकर बड़ा दावा किया गया है।

ईरान सरकार ने मोजतबा की चोटों की पुष्टि नहीं की

रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में मोजतबा का चेहरा बुरी तरह प्रभावित हुआ और उनके एक या दोनों पैरों में गंभीर चोट आई है। हालांकि आधिकारिक रूप से ईरान सरकार ने उनकी चोटों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन राज्य टीवी ने उन्हें जनबाज बताया, जिसका अर्थ युद्ध में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति होता है। सूत्रों के मुताबिक, 56 वर्षीय नेता अभी भी ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। वह युद्ध और अमेरिका के साथ बातचीत जैसे बड़े मुद्दों पर निर्णय प्रक्रिया में शामिल हैं। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने भी पहले कहा था कि वह घायल और शायद चेहरे से विकृत हो चुके हैं। वहीं कुछ खुफिया सूत्रों का मानना है कि उन्होंने एक पैर खो दिया हो सकता है। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Published on:

11 Apr 2026 03:11 pm

Hindi News / World / ‘चेहरा बिगड़ा, पैरों में चोट लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ’, मोजतबा खामेनेई को लेकर नया खुलासा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

3 राष्ट्रपतियों ने मना किया, चौथे ने हां कह दी, अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री ने ईरान युद्ध को लेकर खोला बड़ा राज

Benjamin Netanyahu with Donald Trump
विदेश

US-Iran Peace Talk: डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा- ईरान को होर्मुज में टोल लगाने की अनुमति नहीं

US President Donald Trump
विदेश

‘America First’ या ‘Israel First’? ईरान ने इस्लामाबाद वार्ता से पहले रख दी खुली शर्त, डील या जंग तय होगी आज

Iran US War Update
विदेश

अमेरिका-ईरान वार्ता के बीच इजरायल का लेबनान पर अटैक, 3 की मौत

विदेश

स्पेस से समुद्र में कूदते है अंतरिक्ष यात्री तो क्यों हमला नहीं करती शार्क, NASA ने दिया जवाब

astronauts jumping into sea
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.