‘चेहरा बिगड़ा, पैरों में चोट लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ’, मोजतबा खामेनेई को लेकर नया खुलासा

रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में मोजतबा का चेहरा बुरी तरह प्रभावित हुआ और उनके एक या दोनों पैरों में गंभीर चोट आई है। हालांकि आधिकारिक रूप से ईरान सरकार ने उनकी चोटों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन राज्य टीवी ने उन्हें जनबाज बताया, जिसका अर्थ युद्ध में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति होता है। सूत्रों के मुताबिक, 56 वर्षीय नेता अभी भी ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। वह युद्ध और अमेरिका के साथ बातचीत जैसे बड़े मुद्दों पर निर्णय प्रक्रिया में शामिल हैं। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने भी पहले कहा था कि वह घायल और शायद चेहरे से विकृत हो चुके हैं। वहीं कुछ खुफिया सूत्रों का मानना है कि उन्होंने एक पैर खो दिया हो सकता है। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है।