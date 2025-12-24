24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

अमेरिका के नर्सिंग होम में धमाका, 3 लोगों की मौत और कई घायल

Nursing Home Blast: अमेरिकी नर्सिंग होम में धमाके का मामला सामने आया है, जिससे हड़कंप मच गया। इस हादसे में 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 24, 2025

Nursing home blast

Nursing home blast (Photo - Washington Post)

अमेरिका (United States of America) के पेंसिल्वेनिया (Pennsylvania) राज्य के ब्रिस्टल (Bristol) टाउनशिप में मंगलवार को एक धमाके का मामला सामने आया है। यह धमाका सिल्वर लेक नर्सिंग होम में हुआ। इस घटना से हड़कंप मच गया। धमाके के बाद नर्सिंग होम की इमारत का एक हिस्सा ढह गया और आग लग गई। इस धमाके को 'कैटास्ट्रोफिक' करार दिया गया, जिसने नर्सिंग होम के आसपास के इलाके में दहशत फैल गई।

3 लोगों की हुई मौत

अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के ब्रिस्टल टाउनशिप में सिल्वर लेक नर्सिंग होम में हुए इस धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई है। इनमें नर्सिंग होम में रहने वाले दो लोग और वहाँ काम करने वाला एक व्यक्ति शामिल हैं।

कई लोग घायल

इस धमाके की वजह से कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि 20 से ज़्यादा लोग इस धमाके में घायल हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू

धमाके के बाद फायर डिपार्टमेंट को तुरंत सूचना दी गई। कुछ ही देर में फायरफाइटर्स मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कार्रवाई में जुट गए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शुरुआत में कई लोग लापता बताए गए थे, लेकिन बाद में सभी का पता लगा लिया गया। सिल्वर लेक नर्सिंग होम में करीब 158 बुज़ुर्ग रहते हैं, जिनमें से कई फंस गए थे। फायरफाइटर्स ने आग और गैस की गंध के बीच फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।

मामले की जांच शुरू

पेंसिल्वेनिया पब्लिक यूटिलिटी कमीशन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच से पता चला है कि गैस लीक होने के कारण यह धमाका हुआ और फिर आग लग गई। यह घटना नर्सिंग होम की सुरक्षा पर सवाल उठाती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

24 Dec 2025 10:07 am

Published on:

24 Dec 2025 09:58 am

Hindi News / World / अमेरिका के नर्सिंग होम में धमाका, 3 लोगों की मौत और कई घायल

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

पति के मर्डर के लिए हायर किया हत्यारा, पब के बाहर खुद मरी मिली महिला

Crime News
विदेश

भारतीयों के लिए 20 अमेरिकी राज्यों ने ट्रंप से ले लिया पंगा, कहा- H-1B वीजा की फीस बढ़ाने से बंद हो जाएंगे स्कूल-अस्पताल

Donald Trump
विदेश

बलोच महिलाओं को जबरन उठाकर ले जा रही ‘मुनीर’ की सेना, फिर उजागर हुई पाक की घिनौनी करतूत, मचा बवाल

Field Marshal Asim Munir
विदेश

plane crash in turkey: साल के अंत में फिर हुआ प्लेन क्रैश, लीबिया के सैन्य प्रमुख सहित 7 की दर्दनाक मौत, PM ने दी जानकारी

Libyan military chief dies
विदेश

कभी गर्मी की पहचान, अब बर्फ की तस्वीरें: सऊदी अरब में मौसम का उलटफेर

saudi arabia snowfall
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.