अमेरिका के नर्सिंग होम में धमाका, 3 लोगों की मौत और कई घायल

धमाके के बाद फायर डिपार्टमेंट को तुरंत सूचना दी गई। कुछ ही देर में फायरफाइटर्स मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कार्रवाई में जुट गए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शुरुआत में कई लोग लापता बताए गए थे, लेकिन बाद में सभी का पता लगा लिया गया। सिल्वर लेक नर्सिंग होम में करीब 158 बुज़ुर्ग रहते हैं, जिनमें से कई फंस गए थे। फायरफाइटर्स ने आग और गैस की गंध के बीच फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।