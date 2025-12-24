अमेरिका के नर्सिंग होम में धमाका, 3 लोगों की मौत और कई घायल

Nursing home blast (Photo - Washington Post)
अमेरिका (United States of America) के पेंसिल्वेनिया (Pennsylvania) राज्य के ब्रिस्टल (Bristol) टाउनशिप में मंगलवार को एक धमाके का मामला सामने आया है। यह धमाका सिल्वर लेक नर्सिंग होम में हुआ। इस घटना से हड़कंप मच गया। धमाके के बाद नर्सिंग होम की इमारत का एक हिस्सा ढह गया और आग लग गई। इस धमाके को 'कैटास्ट्रोफिक' करार दिया गया, जिसने नर्सिंग होम के आसपास के इलाके में दहशत फैल गई।
अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के ब्रिस्टल टाउनशिप में सिल्वर लेक नर्सिंग होम में हुए इस धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई है। इनमें नर्सिंग होम में रहने वाले दो लोग और वहाँ काम करने वाला एक व्यक्ति शामिल हैं।
इस धमाके की वजह से कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि 20 से ज़्यादा लोग इस धमाके में घायल हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।
धमाके के बाद फायर डिपार्टमेंट को तुरंत सूचना दी गई। कुछ ही देर में फायरफाइटर्स मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कार्रवाई में जुट गए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शुरुआत में कई लोग लापता बताए गए थे, लेकिन बाद में सभी का पता लगा लिया गया। सिल्वर लेक नर्सिंग होम में करीब 158 बुज़ुर्ग रहते हैं, जिनमें से कई फंस गए थे। फायरफाइटर्स ने आग और गैस की गंध के बीच फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।
पेंसिल्वेनिया पब्लिक यूटिलिटी कमीशन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच से पता चला है कि गैस लीक होने के कारण यह धमाका हुआ और फिर आग लग गई। यह घटना नर्सिंग होम की सुरक्षा पर सवाल उठाती है।
