ईद से पहले अफगानिस्तान में छाया मातम, पाकिस्तान ने कुनार में बरसाए बम

पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तारार ने बताया कि ईद के मौके पर अस्थायी सीजफायर 18/19 मार्च की आधी रात से 23/24 मार्च की आधी रात तक लागू रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीमा पार से किसी भी हमले की स्थिति में सैन्य कार्रवाई तुरंत शुरू कर दी जाएगी। वहीं अफगान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने भी घोषणा की थी कि अफगान सुरक्षा बल ईद के अवसर पर रक्षात्मक अभियानों को अस्थायी रूप से निलंबित करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी खतरे की स्थिति में जवाबी कार्रवाई की जाएगी।