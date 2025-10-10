पाकिस्तान ने की अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक, बच गया टीटीपी चीफ मुफ्ती नूर वली महसूद

पाकिस्तान ने काबुल में जो एयरस्ट्राइक की, उसका मकसद टीटीपी (तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान) के चीफ मुफ्ती नूर वली महसूद (Mufti Noor Wali Mehsud) को मारना था। एयरस्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया कि महसूद इस एयरस्ट्राइक में मारा गया, लेकिन इस दावे को खुद महसूद ने ही झुठला दिया है। महसूद ने साफ कर दिया कि पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक में उसकी मौत नहीं हुई है और वह पूरी तरह से स्वस्थ है। उसकी मौत की खबर सिर्फ दुश्मन (पाकिस्तान) का प्रोपेगैंडा है। गौरतलब है कि पाकिस्तान में बढ़ रहे आतंकवाद के पीछे टीटीपी का ही हाथ है।