Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पाकिस्तान ने की अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक, बच गया टीटीपी चीफ मुफ्ती नूर वली महसूद

पाकिस्तान ने देर रात अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एयरस्ट्राइक की है। इस हवाई हमले के ज़रिए पाकिस्तान ने टीटीपी चीफ मुफ्ती नूर वली महसूद को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान को इसमें कामयाबी नहीं मिली।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 10, 2025

Mufti Noor Wali Mehsud

Mufti Noor Wali Mehsud (File Photo)

पाकिस्तान (Pakistan) और अफगानिस्तान (Afghanistan) के बीच चल रही दुश्मनी जगजाहिर है। जब से तालिबान (Taliban) देश की सत्ता में लौटा है, तब से ही दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़ गए। तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता में लौटने के बाद पाकिस्तान में आतंकवाद भी बढ़ गया, जिससे दोनों देशों के बीच दुश्मनी छिड़ गई। दोनों पक्षों में अक्सर ही बॉर्डर पर झड़प भी होती रहती है। इसी बीच गुरुवार को देर रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एयरस्ट्राइक कर दी।

टीटीपी चीफ था निशाना

पाकिस्तान ने काबुल में जो एयरस्ट्राइक की, उसका मकसद टीटीपी (तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान) के चीफ मुफ्ती नूर वली महसूद (Mufti Noor Wali Mehsud) को मारना था। एयरस्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया कि महसूद इस एयरस्ट्राइक में मारा गया, लेकिन इस दावे को खुद महसूद ने ही झुठला दिया है। महसूद ने साफ कर दिया कि पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक में उसकी मौत नहीं हुई है और वह पूरी तरह से स्वस्थ है। उसकी मौत की खबर सिर्फ दुश्मन (पाकिस्तान) का प्रोपेगैंडा है। गौरतलब है कि पाकिस्तान में बढ़ रहे आतंकवाद के पीछे टीटीपी का ही हाथ है।

अफगान विदेश मंत्री के भारत दौरे के दौरान हुई एयरस्ट्राइक

अफग़ानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी (Amir Khan Muttaqi) इस समय भारत (India) दौरे पर हैं। इस दौरे का उद्देश्य दोनों देशों के संबंधों में मज़बूती लाना है। हालांकि पाकिस्तान इससे खुश नहीं है, जो काफी स्वाभाविक है। ऐसे में इसी समय पाकिस्तान का काबुल पर एयरस्ट्राइक करना कोई संयोग मात्र नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

10 Oct 2025 11:36 am

Hindi News / World / पाकिस्तान ने की अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक, बच गया टीटीपी चीफ मुफ्ती नूर वली महसूद

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

गाज़ा में युद्ध हुआ खत्म! अमेरिका ने हमास को दिया आश्वासन, फिलिस्तीनियों ने मनाया जश्न

Gaza war is over!
विदेश

पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शनों के बीच मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड, रास्तों को किया बंद

Mobile and internet services suspended in Pakistan
विदेश

पुतिन ने माना, रूस की वजह से ही क्रैश हुआ था अजरबैजान एयरलाइंस का प्लेन

Vladimir Putin admits Russian responsibility for Azerbaijan airlines plane crash
विदेश

पीएम मोदी से बात करने के लिए नेतन्याहू ने बीच में ही रोकी गाज़ा समझौते पर कैबिनेट मीटिंग

Indian Prime Minister Narendra Modi and Israeli PM Benjamin Netanyahu
विदेश

अमेरिका ने पाक को झटका दिया, AMRAAM मिसाइल सौदे की खबरों पर लगाया ब्रेक

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.