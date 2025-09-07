पाकिस्तान में बाढ़ से हाहाकार, 4.1 करोड़ लोग प्रभावित, अब तक 900 से ज्यादा मौतें

Pakistan Flood Crisis 2025: पाकिस्तान में लगातार हो रही भारी बारिश और बाढ़ से देशभर में जबरदस्त तबाही मची (Pakistan Flood Crisis 2025) हुई है। बाढ़ ने 25 जिलों के 4,100 से ज्यादा गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। अकेले पंजाब प्रांत में अब तक 56 लोगों की जान जा चुकी है। प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (PDMA) के महानिदेशक इरफान अली काठिया ने बताया कि इस प्राकृतिक आपदा (Pakistan monsoon disaster) से अनुमानित 4.1 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। सरकार ने बड़े पैमाने पर राहत कार्य शुरू कर दिए हैं। प्रभावित इलाकों में 425 राहत शिविर (Flood death toll Pakistan) और टेंट सिटीज़ तैयार की गई हैं, जहां लोगों के लिए अस्थायी आश्रय और भोजन की व्यवस्था की जा रही है।