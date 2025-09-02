पाकिस्तान के पंजाब में बाढ़ का कहर: 24 लाख लोग प्रभावित, 3100 गांव और 2900 बस्तियां डूबीं

Pakistan Punjab Flood Crisis 2025: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लगातार हो रही भारी बारिश और नदियों में उफान के चलते हालात गंभीर होते जा रहे हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक, 24 लाख से ज्यादा लोग इस विनाशकारी बाढ़ (Pakistan Punjab Flood Crisis 2025) से प्रभावित हुए हैं और हजार से अधिक गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं।स्थानीय प्रशासन और प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (PDMA) के अनुसार, यह बाढ़ (Pakistan Monsoon Floods) अब तक की सबसे बड़ी आपदाओं में से एक मानी जा रही है। पीडीएमए के महानिदेशक इरफान अली काठिया ने बताया कि पूरे प्रांत में अब तक 3100 से अधिक गांव (Punjab Flood Villages Submerged) और करीब 2900 बस्तियां बाढ़ के पानी में डूब चुकी हैं।