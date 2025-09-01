पंजाब में भयानक बाढ़ ने मचाई तबाही, फसलें बर्बाद, जानवर बहकर पहुंचे पाकिस्तान, अमित शाह ने की सीएम मान से फोन पर बात

पंजाब में आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचा रखी है। यह पिछले 37 सालों में राज्य में आई सबसे भयानक बाढ़ है, जिससे लाखों लोगों की जान खतर में है। बाढ़ में लोगों के घर और उनकी फसलें बह गई जिसके चलते उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो भी वायरल हो रहे है जिनमें दावां किया जा रहा है कि पंजाब के लोगों का पशुधन, उनकी भैंसें बाढ़ के पानी के साथ बह कर पाकिस्तान जा रही है। प्रदेश में बढ़ते बाढ़ के प्रकोप को देखते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर बात की है। इस दौरान शाह ने मान से राज्य की स्थिति जानी और केंद्र की तरफ से हर संभव मदद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।