विदेश

पीएम मोदी को दोस्त बताने वाले ट्रंप के बयान पर भारतीय प्रधानमंत्री ने दिया जवाब, कही यह बात…

PM Modi-Trump Friendship: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया है और कहा है कि दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे। अब उनके इस बयान पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है।

भारत

Tanay Mishra

Sep 06, 2025

Indian Prime Minister Narendra Modi with Donald Trump
Indian Prime Minister Narendra Modi with Donald Trump (Photo - PM Modi's social media)

भारत (India) और अमेरिका (United States Of America) के संबंधों में पिछले कुछ समय में खटास पड़ गई है। इसकी वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) का भारत पर 50% टैरिफ लगाना और लगातार रूस से तेल न खरीदने की धमकी देना। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि वो टैरिफ के दबाव के आगे नहीं झुकेगा। भारत और अमेरिका के बीच चल रहे इस 'टैरिफ वॉर' के बीच कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों देशों की दोस्ती अब खत्म हो जाएगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में यह भी कहा था कि उन्होंने, भारत को खो दिया है। लेकिन जब इस बारे में उनसे सवाल पूछा गया, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को अपना दोस्त बताया।

ट्रंप के बयान पर पीएम मोदी का जवाब

ट्रंप के इस बयान पर पीएम मोदी का जवाब भी आ गया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, "राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के विषय में सकारात्मक मूल्यांकन की मैं तहे दिल से सराहना करता हूं और उनका पूर्ण समर्थन भी करता हूं। भारत और अमेरिका के बीच एक बेहद ही सकारात्मक, दूरदर्शी, व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है।"

पीएम मोदी के बारे में क्या कहा ट्रंप ने?

ट्रंप की भारत को चीन के हाथों खोने और पीएम मोदी से दोस्ती के बारे में जब पत्रकार ने सवाल पूछा, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने जवाब दिया, "मैं और पीएम मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे। वह एक महान प्रधानमंत्री हैं। वह महान हैं। वह इस समय जो कर रहे हैं (रूस से तेल की खरीदी), मुझे बस वो पसंद नहीं है। भारत और अमेरिका के बीच एक खास रिश्ता है। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। मेरी, पीएम मोदी के साथ बहुत अच्छी बनती है। वह कुछ महीने पहले यहाँ आए थे और हम रोज़ गार्डन गए थे।”

