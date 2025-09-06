पीएम मोदी को दोस्त बताने वाले ट्रंप के बयान पर भारतीय प्रधानमंत्री ने दिया जवाब, कही यह बात…

भारत (India) और अमेरिका (United States Of America) के संबंधों में पिछले कुछ समय में खटास पड़ गई है। इसकी वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) का भारत पर 50% टैरिफ लगाना और लगातार रूस से तेल न खरीदने की धमकी देना। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि वो टैरिफ के दबाव के आगे नहीं झुकेगा। भारत और अमेरिका के बीच चल रहे इस 'टैरिफ वॉर' के बीच कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों देशों की दोस्ती अब खत्म हो जाएगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में यह भी कहा था कि उन्होंने, भारत को खो दिया है। लेकिन जब इस बारे में उनसे सवाल पूछा गया, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को अपना दोस्त बताया।