अमेरिकी ‘ओपीटी’ प्रोग्राम को कानूनी कवच देने की तैयारी, 1.43 लाख भारतीयों को मिलेगी राहत

अमेरिका के लिए ओपीटी प्रोग्राम काफी फायदेमंद है। इस प्रोग्राम से न सिर्फ अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए आकर्षण बढ़ता है, बल्कि अलग-अलग सेक्टर्स में इन छात्रों की वजह से टैलेंट और इनोवेशन भी बढ़ता है जिससे अमेरिकी कंपनियों को अतिरिक्त स्पॉन्सरशिप के स्किल्ड वर्कफोर्स मिलती है। रिसर्च से पता चला है कि ओपीटी प्रोग्राम से अमेरिकी कर्मचारियों की नौकरियों या वेतन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि इससे समग्र उत्पादकता बढ़ती है। इससे देश में उच्च शिक्षा को मजबूती मिलती है और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। अगर अमेरिका में ओपीटी प्रोग्राम सीमित हो जाए तो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या घट सकती है, जिससे अर्थव्यवस्था और इनोवेशन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।