कुवैत के एयरपोर्ट पर ईरान ने किया हमला, फ्यूल टैंक में लगी आग

अमेरिका (United States Of America) और इज़रायल (Israel) और ईरान (Iran) के बीच युद्ध अभी भी खत्म नहीं हुआ है। आज इस युद्ध का 26वां दिन है। हालांकि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने युद्ध में जीत का ऐलान करते हुए शांति के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके लिए उन्होंने ईरान को 15 मांगों वाला शांति प्रस्ताव भेजा है। ईरान ने भी युद्ध खत्म करने के लिए अपनी मांगें रख दी हैं। हालांकि अभी भी युद्ध जारी है। इज़रायल की तरफ से ईरान पर हमलों का सिलसिला थमा नहीं है। ऐसे में मंगलवार को देर रात ईरान ने कुवैत (Kuwait) के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला कर दिया।