ईरान में 3 लोग गिरफ्तार, दुश्मन के लिए जासूसी का आरोप

अमेरिका (United States Of America) और इज़रायल (Israel) का ईरान (Iran) के खिलाफ चल रहे युद्ध का आज 25वां दिन है। इस युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट (Middle East) में तबाही मच चुकी है। हालांकि लगातार अमेरिकी-इज़रायली हमलों के झेल रहा ईरान भी झुकने के लिए तैयार नहीं है और लगातार इज़रायल और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों पर हमले कर रहा है। ईरान के इस तरह के पलटवार की उम्मीद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने भी नहीं की होगी। हाल ही में ट्रंप ने कहा है कि वह समझौते के लिए ईरान से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने ट्रंप के इस दावे को झुठला दिया है। ईरान अपने दुश्मनों पर लगातार हमले कर रहा है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि ईरान के दुश्मन सिर्फ सरहद पार ही नहीं हैं और एक बार फिर ईरान ने सरहद के भीतर छिपे अपने दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई की है।