अमेरिका-इज़रायल जुटे तलाश में, नहीं लग रहा मोजतबा खामेनेई का पता

अमेरिका (United States Of America) और इज़रायल (Israel) और ईरान (Iran) के बीच चल रहा युद्ध अभी भी जारी है। आज इस युद्ध का 25वां दिन है। अमेरिकी-इज़रायली हमलों की वजह से ईरान को भारी नुकसान हुआ है। 2 हज़ार से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इसके बावजूद ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है और ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई (Mojtaba Khamenei) ने भी साफ कर दिया है कि उनका देश हार नहीं मानेगा। ईरान की तरफ से भी इज़रायल और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिससे उन्हें भी नुकसान हो रहा है। यह युद्ध काफी गंभीर हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक नए ईरानी सुप्रीम लीडर मोजतबा इस दौरान दुनिया के सामने नहीं आए हैं।